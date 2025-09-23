La Francia riconosce la Palestina, perché Giorgia Meloni non vuole farlo e cos'è uno Stato

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

All’Onu una decina di Paesi ha riconosciuto lo stato di Palestina durante la Conferenza di alto livello sulla soluzione a due stati, convocata da Francia e Arabia Saudita. A guidare il push diplomatico per il riconoscimento è stato il presidente francese Emmanuel Macron. La premier italiana Giorgia Meloni ha spiegato perché non si è allineata a quanto fatto da altre nazioni.

Il riconoscimento della Palestina all’Onu

Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, hanno convocato all’Onu la Conferenza di alto livello sulla soluzione a due stati.

Già alcune settimane fa la Francia ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina. La decisione è stata seguita da altri importanti Paesi occidentali, come la Gran Bretagna, il Canada, l’Australia e il Portogallo, che hanno anticipato l’annuncio domenica 21 settembre, mentre lunedì 22 settembre la lista si è allungata ulteriormente con Belgio, Finlandia, Lussemburgo, Malta, Nuova Zelanda e San Marino.

All’Onu la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto che “dall’inizio di questa guerra, l’Europa è stata la linfa vitale dell’Autorità Palestinese. Abbiamo messo insieme un pacchetto finanziario senza precedenti di 1,6 miliardi di euro. Ma poiché è in gioco la stessa sopravvivenza dell’Autorità Palestinese, dobbiamo fare tutti di più. Ecco perché istituiremo un Gruppo di Donatori per la Palestina” aggiungendo che “la nostra bussola è la soluzione a due Stati”.

La reazione di Usa e Israele

Usa e Israele, sempre più isolate al Palazzo di Vetro, non hanno preso bene la mossa sul riconoscimento della Palestina.

Intanto prosegue l’escalation di attacchi israeliani contro Gaza City mentre, secondo Fox News, Hamas ha scritto una lettera a Donald Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi detenuti.

La lettera sarebbe attualmente trattenuta dal Qatar e verrà consegnata a Trump nel corso della settimana, probabilmente durante i lavori del Palazzo di Vetro, dove il tycoon interverrà il 23 settembre affermando il potere unilaterale degli Stati Uniti e “attaccando le istituzioni globaliste”, come ha anticipato la Casa Bianca. Nel mirino forse, secondo la Reuters, anche l’intera corte penale internazionale, in risposta alle indagini su presunti crimini di guerra israeliani.

Perché Giorgia Meloni non vuole riconoscere la Palestina

La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, finora, non ha mai parlato in pubblico di Gaza e del riconoscimento della Palestina. In un’intervista al Corriere della Sera, la premier ha spiegato di non essere contraria al riconoscimento, “ma bisogna intendersi su cosa significhi“.

“In questo momento è più logico concentrarsi sulla costruzione diplomatica – è l’idea di Meloni – e sulla ricostituzione delle condizioni necessarie per l’esistenza di uno Stato, quando questo processo avrà prodotto dei frutti allora ci sarà anche un territorio e dei dati reali da riconoscere”.

“Di quale Stato palestinese stiamo parlando? Al momento c’è rimasto ben poco…”, si è chiesta la presidente del Consiglio italiana.

Cos’è uno Stato e cosa significa riconoscere la Palestina

Finora sono oltre 150 i paesi che hanno riconosciuto la Palestina. Secondo la Convenzione di Montevideo del 1933 uno Stato deve avere un popolo che insiste su un territorio con un governo e la capacità di intrattenere rapporti diplomatici.

La Palestina ha una popolazione permanente. Il territorio è in parte occupato da Israele. Mentre in Cisgiordania l’Autorità Nazionale Palestinese esercita funzioni limitate, sempre a causa della presenza israeliana. Dal 2007 Gaza è sotto l’amministrazione di Hamas.

Il riconoscimento della Palestina ha un peso prevalentemente politico e simbolico. Questo gesto serve a isolare ulteriormente il governo di destra di Benjamin Netanyahu, ma difficilmente modificherà nell’immediato la posizione israeliana o la drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

La Palestina, pur non avendo pieno controllo del proprio territorio e soffrendo di una frammentazione istituzionale, è riconosciuta da gran parte dei membri dell’ONU come espressione del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.

Sul piano pratico, riconoscere uno Stato comporta l’eventuale apertura di relazioni diplomatiche formali, come ambasciate o uffici consolari. Il riconoscimento può anche influenzare accordi bilaterali esistenti, ad esempio quelli con Israele su prodotti provenienti da insediamenti nei territori occupati. Inoltre, apre alla possibilità di rafforzare il ruolo internazionale della Palestina, che dal 2012 gode dello status di osservatore all’ONU, ma non è ancora uno Stato membro a pieno titolo.