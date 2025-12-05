La Francia sponsorizza la Cina nella guerra Ucraina-Russia, Macron scarica Trump e avvisa Zelensky: "Attento"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Durante la sua visita di Stato in Cina, il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato il ruolo di Pechino in una possibile soluzione di pace in Ucraina, ricordando come il Paese possa porre fine alla guerra sostenendo le posizioni europee. Nei giorni precedenti, in una telefonata privata, il capo dell’Eliseo avrebbe avvertito il presidente ucraino Zelensky su un possibile tradimento di Trump.

La visita di Stato di Macron in Cina

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato accolto dal leader cinese Xi Jinping nell’ala nord della Grande Sala del Popolo, in uno dei momenti più importanti del suo viaggio di Stato in Cina.

Macron ha subito voluto mettere la questione ucraina al centro della visita, sottolineando che la Cina ha la possibilità di porre fine immediatamente al conflitto, smettendo di sostenere la Russia.

ANSA Xi E Macron

Una “capacità decisiva” che il presidente francese ha sottolineato più volte, nonostante i temi da affrontare nei rapporti bilaterali tra Francia e Cina fossero diversi.

Il ruolo della Cina nel nuovo equilibrio mondiale

Con il proseguire della visita, Macron e Xi hanno discusso di diverse questioni riguardanti principalmente il ruolo della Cina all’interno del nuovo equilibrio mondiale nato dopo la pandemia e l’inizio del conflitto in Ucraina.

Il Paese è al centro di forti tensioni commerciali, sia con gli Usa a causa dei dazi, sia con l’Europa per via delle materie prime critiche, come dimostrato dal caso dell’azienda di semiconduttori Nexperia. A commento di ciò, Macron ha dichiarato:

Siamo di fronte al rischio di una disintegrazione dell’ordine internazionale che ha portato la pace nel mondo per decenni. In questo contesto, il dialogo tra Cina e Francia è più essenziale che mai. Abbiamo molte possibilità di convergenza.

L’avvertimento di Macron a Zelensky

Sulla guerra in Ucraina, il presidente francese avrebbe sentito nei giorni scorsi proprio il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, e lo avrebbe avvertito di non fidarsi delle iniziative di Donald Trump.

A riportarlo è il quotidiano tedesco Der Spiegel, che ha citato il presidente francese: “C’è la possibilità che gli Stati Uniti tradiscano l’Ucraina sulla questione del territorio senza chiarezza sulle garanzie di sicurezza” avrebbe avvertito Macron, parlando del piano di pace durante una chiamata con Zelensky e altri leader europei.

Il piano di pace proposto dagli Stati Uniti, per il momento, non ha comunque portato a nessuno sviluppo. La Russia, che pure vedeva soddisfatti molti dei suoi obiettivi nella proposta iniziale, lo ha, di fatto, rifiutato durante l’incontro con i rappresentanti americani della scorsa settimana.