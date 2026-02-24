La gaffe di Laura Pausini a Sanremo 2026 con il microfono, "me lo avete messo in mano": virale sui social

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Laura Pausini, in veste di co-conduttrice a Sanremo 2026, è diventata virale sui social durante la prima serata del Festival per un siparietto non voluto con il microfono. La cantante, alle prese con un problema audio, si è prodotta in una battuta: “prima me lo avete messo qua, ora ce l’ho in mano”. Il momento ha generato diverse reazioni su X e Instagram, mettendo in luce la spontaneità dell’artista nell’involontaria gaffe.

Laura Pausini, la gaffe “hot” col microfono

La prima serata di Sanremo 2026 non è rimasta immune da momenti imprevisti, con un siparietto che ha visto protagonista Laura Pausini.

Sollecitata da Carlo Conti ad avvicinare alla bocca il microfono, la cantante ha replicato con un “prima me lo avete messo qua, ora ce l’ho in mano”. Ciò che ha reso la frase virale è stata la reazione della stessa Pausini, che si è interrotta con un sorriso malizioso, evidenziando il doppio senso involontario e rassicurando scherzosamente: “No, mamma, tutto a posto eh”.

Le reazioni del pubblico social

L’episodio è diventato virale non perché fosse un errore tecnico, ma per l’ironia e la naturalezza con cui Pausini ha gestito il siparietto con il microfono.

Molti utenti hanno condiviso brevi video e clip dell’istante, con commenti divertiti e meme che prendono in giro il piccolo fuori programma, trasformandolo in uno dei trend ovunque nella timeline #Sanremo2026.

In risposta a qualche critica, c’è anche chi ha difeso la cantante italiana, secondo alcuni bersagliata a prescindere da una sorta di “plotone d’esecuzione” pronto ad attendere il suo primo errore.

