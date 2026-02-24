La gaffe di Laura Pausini a Sanremo 2026 con il microfono, "me lo avete messo in mano": virale sui social
Laura Pausini, in veste di co-conduttrice a Sanremo 2026, è diventata virale sui social durante la prima serata del Festival per un siparietto non voluto con il microfono. La cantante, alle prese con un problema audio, si è prodotta in una battuta: “prima me lo avete messo qua, ora ce l’ho in mano”. Il momento ha generato diverse reazioni su X e Instagram, mettendo in luce la spontaneità dell’artista nell’involontaria gaffe.
- Laura Pausini, la gaffe "hot" col microfono
- Le reazioni del pubblico social
- L'altra gaffe della prima serata di Sanremo
- Pausini co-conduttrice all’Ariston
Laura Pausini, la gaffe “hot” col microfono
La prima serata di Sanremo 2026 non è rimasta immune da momenti imprevisti, con un siparietto che ha visto protagonista Laura Pausini.
Sollecitata da Carlo Conti ad avvicinare alla bocca il microfono, la cantante ha replicato con un “prima me lo avete messo qua, ora ce l’ho in mano”. Ciò che ha reso la frase virale è stata la reazione della stessa Pausini, che si è interrotta con un sorriso malizioso, evidenziando il doppio senso involontario e rassicurando scherzosamente: “No, mamma, tutto a posto eh”.
Le reazioni del pubblico social
L’episodio è diventato virale non perché fosse un errore tecnico, ma per l’ironia e la naturalezza con cui Pausini ha gestito il siparietto con il microfono.
Molti utenti hanno condiviso brevi video e clip dell’istante, con commenti divertiti e meme che prendono in giro il piccolo fuori programma, trasformandolo in uno dei trend ovunque nella timeline #Sanremo2026.
In risposta a qualche critica, c’è anche chi ha difeso la cantante italiana, secondo alcuni bersagliata a prescindere da una sorta di “plotone d’esecuzione” pronto ad attendere il suo primo errore.
L’altra gaffe della prima serata di Sanremo
Durante la prima serata di Sanremo 2026 Laura Pausini non è stata la sola protagonista di una gaffe virale. Durante il tributo a Gianna Pratesi per gli 80 anni della Repubblica, sul ledwall dell’Ariston è apparsa la scritta errata “Repupplica“, trasformando l’omaggio in un caso mediatico virale.
Nonostante l’atmosfera raccolta per celebrare il primo voto femminile, il refuso ha scatenato ironie e critiche sui social. Il momento ha assunto anche una connotazione politica quando la testimone, 105 anni, ha dichiarato le radici antifasciste della propria famiglia, provocando il commento divertito di Selvaggia Lucarelli su X per l’imprevista rottura del “protocollo” messo in piedi da Carlo Conti.
Pausini co-conduttrice all’Ariston
Laura Pausini è alla sua prima esperienza come co-conduttrice del Festival al fianco di Carlo Conti. Nel corso delle settimane precedenti, la cantante aveva già espresso emozione per questo ruolo speciale: tornare all’Ariston, dove negli anni ’90 iniziò la sua carriera con La Solitudine, è per lei un “grande ritorno” alle origini.
La cantante ha anche dovuto confrontarsi con l’attenzione e le critiche dei social: in conferenza stampa ha spiegato come alcuni commenti negativi non alterino il suo legame col pubblico italiano, sottolineando che spesso i messaggi positivi non “fanno altrettanto rumore” quanto quelli ostili.