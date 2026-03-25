La gattina Rosi stuprata a Tor Tre Teste a Roma "ha ripreso a mangiare", depositato un esposto in Procura

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Migliorano passo dopo passo le condizioni di Rosi. La gattina si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva del Centro Veterinario Specialistico (CVS) di Roma presso il quale è stata trasportata dopo essere stata stuprata nella colonia felina del quadrante Tor Tre Teste della Capitale. La micia avrebbe ripreso a mangiare, fanno sapere dalla clinica. Nel frattempo Michele Penzone, avvocato della Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione Ostia, insieme al consigliere di Roma Capitale Rocco Ferraro, hanno depositato un esposto in Procura per chiedere che venga fatta luce sulla vicenda.

La gattina Rosi sta meglio, gli ultimi aggiornamenti

Gli ultimi aggiornamenti arrivano direttamente dal Centro Veterinario Specialistico in cui è stata ricoverata la piccola Rosi. Dalla clinica fanno sapere che le condizioni di salute della gattina “vanno molto meglio a livello clinico”.

Rosi “ha ripreso a mangiare”, spiega il veterinario in un video pubblicato sui canali social della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, e “gli esami sono migliorati“.

“Per la ferita c’è ancora da aspettare”, continua il veterinario, che conclude: “Ma siamo tutti estremamente fiduciosi”. Nel filmato vediamo la micia fuori dalla gabbietta, con uno sguardo più presente e incuriosita dalla telecamera, mentre si lascia accarezzare la testa dal veterinario.

La presidente della LNDC Ostia Emanuela Bignami fa sapere, tuttavia, che “è una situazione ancora delicata”.

L’esposto in Procura

Come anticipato, nel frattempo l’avvocato della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Michele Penzone, e il consigliere Rocco Ferraro hanno presentato un esposto presso la Procura della Repubblica per chiedere che venga fatta luce sul dramma. Viene richiesto che vengano acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza dell’area per individuare i responsabili del gesto criminale.

Secondo un articolo pubblicato da Repubblica nel pomeriggio del 25 marzo le indagini sarebbero già partite e le immagini degli impianti di videosorveglianza sarebbero già state acquisite.

La micia è stata stuprata in una colonia felina

La notizia è comparsa il 23 marzo sulla pagina Facebook della LNDC e condivisa dall’ENPA due giorni dopo sul sito ufficiale. Secondo le note condivise, i fatti risalirebbero intorno al giorno 20. Rosi, questo il nome della gattina, è stata rinvenuta al civico 29 di via Francesco Tovaglieri in condizioni disperate. A trovarla è stata una famiglia che ha subito trasportato la gatta alla clinica veterinaria.

Secondo i rilievi degli esperti la micia presenta “i genitali gravemente compromessi” per una violenza sessuale. Dalle prime indiscrezioni emerge che dalla stessa colonia in cui vive Rosi sarebbero spariti altri gatti.