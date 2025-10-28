La Giamaica attende il forte uragano Melissa, già 3 morti nell'isola. Le autorità: "Sarà devastante"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il fortissimo uragano Melissa deve ancora arrivare sulle coste della Giamaica ma ha già provocato le prime vittime: nell’isola caraibica ci sono diversi morti e feriti durante i preparativi per ridurre l’impatto delle tempesta, descritta come una delle più potenti mai registrate nei Caraibi. Altri tre morti sono stati registrati ad Haiti e uno nella Repubblica Dominicana.

Uragano Melissa verso la Giamaica

Circa 50.000 persone sono rimaste senza elettricità in Giamaica a causa dell’uragano Melissa, che colpirà il Paese caraibico nelle prossime ore.

Diversi esperti hanno parlato di un possibile impatto devastante della tempesta, che probabilmente sarà la più forte mai registrata finora sull’isola.

ANSA

Nei giorni scorsi Melissa è diventato di categoria 5, il massimo livello della scala Saffir-Simpson che classifica l’intensità degli uragani, con venti fino a 280 chilometri all’ora.

Nella giornata di oggi, martedì 28 ottobre, l’uragano spostandosi verso nord-est raggiungerà la Giamaica, poi mercoledì toccherà a Cuba.

Già tre morti in Giamaica durante i preparativi

Il governo giamaicano ha riferito che l’uragano Melissa sta già causando “difficoltà” nella parte meridionale dell’isola.

Il governo di Kingston ha anche riferito che almeno 3 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite in incidenti durante i preparativi per ridurre l’impatto della tempesta.

“È molto triste annunciare che, sebbene l’uragano non sia ancora arrivato, abbiamo avuto tre morti legate ai preparativi per la tempesta”, ha dichiarato il ministro della Salute giamaicano, Christopher Tufton.

L’uragano ha già causato almeno quattro morti ad Haiti e nella Repubblica Dominicana.

L’appello delle autorità

Il governo giamaicano ha ordinato l’evacuazione di alcune zone della capitale Kingston e di altre parti dell’isola.

Il primo ministro Andrew Holness ha esortato i cittadini a prepararsi, a raggiungere zone più elevate e i vari rifugi allestiti prima dell’arrivo dell’uragano.

Il premier ha avvertito che l’arrivo di Melissa potrebbe causare devastazioni di massa.

Nonostante gli appelli però, riporta Afp, molte persone si sono rifiutate di lasciare le proprie case.