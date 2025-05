La ginecologa Stefania Cosmi morta improvvisamente a Cagliari, aveva solo 45 anni: lascia una figlia piccola

Lutto per l’Asl di Cagliari: a soli 45 anni è morta Stefania Cosmi, apprezzata ginecologa presso l’ospedale Santissima Trinità del capoluogo sardo. Secondo le prime indiscrezioni avrebbe accusato un malore mentre si trovava nella struttura. A darne il triste annuncio è stato lo staff medico del nosocomio che ha riportato il cordoglio descrivendo la collega come “medico stimato e adorato da tutti”. Per questo il personale ha annullato i festeggiamenti per la festa della mamma. Stefania Cosmi aveva una figlia piccola.

Morta a Cagliari un’apprezzata ginecologa

Si è spenta a 45 anni Stefania Cosmi, ginecologa presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. A darne il triste annuncio sono stati i colleghi attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del nosocomio.

Secondo le prime indiscrezioni riportate da La Nuova Sardegna la dottoressa è morta mercoledì 7 maggio mentre si trovava in ospedale. Per il momento non è dato conoscere le circostanze che hanno portato al decesso.

I colleghi, per il triste momento, hanno annullato gli eventi programmati per il giorno 18 in occasione della festa della mamma. Nel ricordare la stimata collega l’hanno descritta come “nostro medico stimato e adorato da tutti”.

La Nuova Sardegna scrive che Stefania Cosmi lascia una figlia piccola e che probabilmente verrà eseguita un’autopsia per stabilire le cause del decesso.

Chi era Stefania Cosmi

Stefania Cosmi era nata ad Atri (Teramo) in Abruzzo e da qualche anno viveva a Selargius (Cagliari). Dal 2011, infatti, era dirigente medico del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santissima Trinità del capoluogo sardo.

In precedenza aveva lavorato presso l’ospedale A. G. Mastino di Bosa (Oristano). Lo riporta YouTG.net. La sua prematura scomparsa ha gettato lo sconforto tra i colleghi e i famigliari, ma anche da parte dei pazienti dell’ospedale che sui social hanno affidato il loro dolore per la drammatica notizia.

Il ricordo dei pazienti

Sotto il post pubblicato dalla pagina Facebook Nascere al Santissima Trinità il dolore dei pazienti è palpabile. C’è, infatti, chi la ricorda come “dottoressa con un animo nobile“, oppure chi le scrive: “Non dimenticherò mai la tua dolcezza“.

“Mi ha accompagnata nelle mie due gravidanze”, scrive un’altra donna. Il dolore è unanime, con molti utenti che gridano: “Vola più in alto che puoi”.