La ginnasta Simone Biles ricoverata d'urgenza, "Ho rischiato di morire": il racconto della campionessa

È stata “una delle esperienze più spaventose della mia vita, se non la più spaventosa in assoluto”. Lo dice Simone Biles, la ginnasta che sui social ha raccontato di aver rischiato di morire e ha documentato la sua esperienza con una serie di scatti. “Prima o poi vi spiegherò tutto”, dice ai suoi sostenitori, accompagnando le foto con l’immagine di un cardiofrequenzimetro e altre istantanee da una stanza d’ospedale.

Simone Biles ricoverata d’urgenza

Per il momento la ginnasta Simone Biles, 29 anni, non si sente di rivelare nel dettaglio cosa le sia successo. L’incubo è arrivato all’inizio della settimana, come lei stessa racconta.

In una serie di storie pubblicate su Instagram scrive: “Di solito non sono una che condivide cose del genere, perché tengo molto alla privacy“.

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Poi continua: “Rischiare di morire non era nella mia lista di cose da fare all’inizio di questa settimana”. Il testo è accompagnato ad una foto in cui vediamo il suo braccio disteso con tre braccialetti sanitari.

Il problema si sarebbe presentato mentre si trovava sola in casa, dal momento che il marito Jonathan Owens, giocatore di football americano, si trovava altrove insieme ai suoi Indianapolis Colts.

126 battiti al minuto, cos’è successo

Nel corso della settimana “sono rimasta a letto per riposare”, scrive ancora sui social l’atleta, e “prima o poi vi spiegherò tutto”. Nel frattempo Simone Biles si sente di ringraziare “la mia cerchia ristretta che mi ha contattata”.

Tra foto di mazzi di fiori ricevuti in ospedale, la ginnasta 29enne mostra anche la foto di un cardiofrequenzimetro che segna 126 battiti al minuto.

Il “blocco mentale” a Tokyo

Chi ha memoria ricorderà i fatti di Tokyo del 2021, quando Simone Biles, nel corso di una competizione accusò un momento di disorientamento mentre era sospesa per aria.

La ginnasta crollò a terra in maniera scomposta e parlò di “un blocco mentale” che la portò a pensare di abbandonare la gara. Non mancarono le polemiche, da chi la definì “quitter” – ovvero, persona che abbandona – e addirittura chi la apostrofò come “sociopatica”.