La giornalista Barbara Castellani in ospedale per aver ingerito vetro presente in una lasagna: come sta adesso

Poteva essere una tragedia: la giornalista e pr romana Barbara Castellani è stata ricoverata all’ospedale Grassi di Ostia dopo aver ingerito un frammento di vetro contenuto in una porzione di lasagne acquistata in una rosticceria del quartiere Infernetto, dove risiede. La scoperta è avvenuta mentre stava consumando il pasto insieme alla figlia. È stata proprio la figlia a individuare la presenza del corpo estraneo nel cibo.

Vetro nel piatto, la corsa in ospedale

Immediata la corsa al pronto soccorso. “Sono in ospedale e ringrazio le tante persone che mi stanno scrivendo manifestando affetto e solidarietà. Il vetro è ancora nell’intestino e sto vivendo momenti di paura“, ha scritto Barbara Castellani sui social poco dopo i primi accertamenti.

La donna ha spiegato di essere monitorata costantemente dai medici e di aver già effettuato tre Tac. Nella mattinata di sabato 25 ottobre è arrivato un altro aggiornamento, sempre raccontato dalla diretta interessata via social.

“Grazie alle numerose testate giornalistiche per aver diffuso la notizia, sperando che ci sia più attenzione nella preparazione degli alimenti. Per negligenza si può morire!”, ha scritto Castellani.

Che ha aggiunto: “Sono ancora all’Ospedale Grassi, terza notte, ed in mattinata la terza Tac per capire il percorso del vetro“.

Il rischio è quello di lacerazioni ed emorragie interne. A seconda del progredire del corpo estraneo, potrebbe essere valutata l’eventualità di un intervento chirurgico.

Della vicenda si sono occupate numerose testate, inclusa La vita in diretta di Alberto Matano che ha inviato una troupe in ospedale per raccogliere la testimonianza della collega.

La figlia sta bene

La figlia di Barbara Castellani, fortunatamente, dopo essere stata sottoposta ad accertamenti ospedalieri è stata dimessa e si trova in buone condizioni.

“Io ero preoccupata per mia figlia. La mia grande paura è che mia figlia potesse avere un pezzo di vetro in bocca”, ha confessato Barbara Castellani ai microfoni di Rai 1.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri di Ostia, ai quali Castellani ha presentato denuncia. I militari, insieme ai tecnici della Asl e ai Nas, hanno avviato i controlli sull’attività commerciale coinvolta per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.