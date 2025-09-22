La giornalista Giorgia Venturini di Fanpage minacciata, testa di un capretto sotto casa: a cosa sta lavorando

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La giornalista di Fanpage Giorgia Venturini ha subito una grave minaccia. Davanti alla sua abitazione è stata lasciata una testa di capretto. La giornalista, esperta di organizzazioni criminali, sta collaborando a un’inchiesta sulla strage di Capaci condotta da Confidential, format investigativo di Fanpage. Sulla vicenda indaga la Direzione distrettuale antimafia.

Testa di capretto davanti la casa di Giorgia Venturini

Il 10 settembre scorso la giornalista Giorgia Venturini ha trovato, all’interno di un sacco nero lasciato davanti casa, la testa di un capretto e la pelle dello stesso animale.

Una minaccia pesante, probabilmente legata al lavoro che nel corso degli anni Venturini ha svolto sul tema delle mafie e delle organizzazioni criminali; recentemente si stava occupando della strage di Capaci.

L’attentato di Capaci del 23 maggio 1992

A cosa sta lavorando la giornalista di Fanpage

Giorgia Venturini, dopo aver trovato il sacco con la testa di capretto, ha immediatamente presentato una denuncia ai carabinieri. Per motivi di sicurezza, la Dda, che ha preso in carico il caso, ha predisposto un’attività di vigilanza sia a casa della giornalista che nella redazione di Fanpage.it di Milano.

Autrice di numerosi articoli e inchieste sulla mafia, dallo scorso luglio Giorgia Venturini sta collaborando con il format investigativo Confidential, condotto da Francesco Piccinini.

Nelle prime puntate del format si è parlato della strage di Capaci, costata la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della scorta. L’intimidazione è avvenuta a pochi giorni dal live della quarta puntata, sempre dedicata a Capaci.

La solidarietà del sindacato dei giornalisti

Per consentire lo svolgimento delle indagini, inizialmente la notizia non è stata divulgata. Sul caso di Giorgia Venturini è intervenuto anche Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che ha parlato di una “inquietante minaccia”.

“È l’ennesima prova che le mafie non tollerano le luci accese sui loro affari – ha detto Di Trapani -. È indispensabile che tutto il mondo dell’informazione faccia quadrato attorno a Venturini e alla redazione di Fanpage rilanciando i contenuti delle inchieste”.

Di Trapani si è appellato alle istituzioni affinché vengano garantite norme “a tutela dei giornalisti e della loro sicurezza” perché “servono a tutelare il diritto dei cittadini a essere informati”.

Il messaggio del Pd

Anche i membri del Pd in Commissione Parlamentare Antimafia (Walter Verini, Debora Serracchiani, Enza Rando, Peppe Provenzano, Anthony Barbagallo, Valentina Ghio, Franco Mirabelli, Valentina Valente) si sono detti vicini alla giornalista: