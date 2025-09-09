La Global Sumud Flotilla colpita da un presunto drone in Tunisia, fuoco sulla nave di Greta Thunberg

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’organizzazione della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari ai civili, ha dichiarato di essere “stata colpita da quello che si sospetta essere un drone”. A seguito del presunto attacco, è scoppiato un incendio sulla nave Family Boat. Le imbarcazioni si trovano presso il porto di Sidi Bou Said, ma la Tunisia afferma di non aver rilevato alcun drone e parla di un semplice incendio.

Global Sumud Flotilla colpita da un drone

La Global Sumud Flotilla for Gaza ha fatto sapere sui propri canali social di essere stata colpita da un drone.

L’attacco sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte, nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 settembre.

Al momento le imbarcazioni dirette in Palestina si trovano presso il porto di Sidi Bou Said, in Tunisia, a circa 20 km dalla capitale Tunisi.

Il video pubblicato su X, effettuato da un’imbarcazione vicina, mostra una striscia di fuoco arrivare dal cielo e scagliarsi contro la nave.

Ulteriori immagini svelano i danni causati sul ponte e nella stiva di stoccaggio dell’imbarcazione colpita, su cui è scoppiato un incendio.

Fuoco sulle navi dirette a Gaza

Vittima dell’incendio è stata l’imbarcazione Family Boat, la principale della Flotilla, su cui viaggia l’attivista Greta Thunberg.

L’organizzazione di GSM riferisce che tutti i passeggeri e l’equipaggio si trovano al sicuro e che nessun danno strutturale è stato riportato dalla nave.

Al momento dell’attacco, sulla nave si trovavano soltanto due persone, che hanno prontamente sedato le fiamme.

A seguito dei fatti numerosi cittadini tunisini si sono recati al porto per accogliere la Global Sumud Flotilla, sventolando bandiere palestinesi e cantando inni alla pace.

La Tunisia smentisce l’attacco

La Guarda nazionale della Tunisia smentisce l’attacco alla flottiglia, dichiarando di non aver rilevato “alcun drone”.

“Secondo i primi accertamenti – ha dichiarato il portavoce Houcem Eddine Jebabli – si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio”.

Sulla pagina Facebook della Guardia nazionale si ipotizza che il rogo possa essere stato causato da un mozzicone di sigaretta, additando come “completamente infondate” le segnalazioni sulla presenza di un drone.

L’associazione della Global Sumud Flotilla rilascerà a riguardo una conferenza stampa alle ore 10:00 ora locale in Tunisia, le 11:00 in Italia.