La Groenlandia si prepara a un attacco Usa, il piano segreto con la Danimarca: inviati soldati da tutta Europa

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Negli ultimi mesi, prima dell’attacco congiunto con Israele all’Iran, le mire espansionistiche di Donald Trump si erano a lungo concentrate sulla Groenlandia. In vista di un possibile attacco da parte degli Usa, l’isola aveva escogitato un piano segreto con l’alleato Danimarca, rifornendosi di esplosivi volti a distruggere le piste e bloccare così l’atterraggio di aerei nordamericani.

Il piano segreto della Groenlandia

La tv pubblica danese Dr, citando fonti governative e militari, ha pubblicato un reportage che parla di un piano segreto messo in atto dalla Groenlandia.

La grande isola europea, con l’appoggio del governo di Copenaghen, si sarebbe preparata a rispondere, ed evitare, un possibile attacco da parte degli Stati Uniti.

ANSA

La tv danese rivela che nel paese sono stati inviati esplosivi sufficienti a distruggere le principali piste d’atterraggio dell’isola.

L’esercito sarebbe pronto a far saltare in aria le piste vicino alla capitale Nuuk e quelle di Kangerlussuaq, ex base aerea a nord della Groenlandia.

La strategia difensiva è stata pensata perché, ha raccontato un funzionario europeo, “eravamo molto preoccupati che la situazione potesse degenerare”.

Inviati soldati da tutta Europa

Lo scorso gennaio, in Groenlandia arrivò anche un contingente di avanscoperta di soldati danesi, francesi, tedeschi, norvegesi e svedesi; seguito da una forza composta da soldati d’élite.

In direzione dell’Atlantico settentrionale furono inviati anche aerei da combattimento danesi e una nave da guerra francese.

Infine, predisposte anche scorte di sangue per far fronte alle cure d’emergenza di eventuali feriti in caso di scontri armati.

La presenza di soldati di nazionalità diverse avrebbe dovuto aumentare il costo politico per gli Stati Uniti in caso di azioni ostili.

Stando a quanto svelato a Dr da fonti dell’intelligence francese e tedesca, già dopo l’elezione di Donald Trump la Danimarca avrebbe iniziato a cercare il sostegno politico dei leader dell’Ue con una serie di colloqui segreti.

Il timore per un attacco Usa

Donald Trump sembra aver rivolto l’attenzione altrove, convinto forse anche dal colloquio con il segretario generale della Nato Mark Rutte a Davos.

Tuttavia, la premier groenlandese Mette Frederiksen – che ha mantenuto il silenzio di fronte all’inchiesta – aveva affermato: “Speriamo in un accordo, ma l’interesse statunitense per l’isola non è svanito”.

Ai microfoni Dr, mantenendo l’anonimato, un ex ministro danese ha ribadito che l’interesse di Trump per l’isola “sta solo dormendo”.