"La guerra in Iran mette a rischio le risonanze magnetiche", Bassetti contro Trump per il "regalo di Pasqua"

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Tra le sostanze che, ogni giorno, passano attraverso lo stretto di Hormuz per raggiungere l’Europa, vi è anche l’elio, gas fondamentale per numerosi macchinari medici, le cui scorte potrebbero presto terminare in Italia. L’allarme è lanciato sui social dall’infettivologo Matteo Bassetti, che si scaglia contro Donald Trump e chiede la fine della guerra in Iran.

Il “regalo di Donald Trump”

“Ringrazio Trump anche per questo regale pasquale” scrive Matteo Bassetti a corredo di un video pubblicato sul proprio profilo Facebook.

Il direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova sottolinea l’impatto che la guerra in Iran potrebbe avere sulla sanità nazionale.

“La guerra ha interrotto la produzione e la catena di approvvigionamento di circa un terzo dell’elio mondiale, – scrive – mettendo a rischio il funzionamento di molte risonanze magnetiche”.

L’elio liquido infatti, spiega il dottore, è necessario ai macchinari per la risonanza magnetica “per raffreddare i magneti superconduttori”.

Matteo Bassetti lancia l’allarme

Quella sul prezzo dei carburanti e del gas, sottolinea Matteo Bassetti, non è l’unica né la più rilevante tra le conseguenze della guerra in Iran.

“C’è un impatto anche sulla vostra salute e sulla nostra salute e su quella delle risonanze magnetiche”: è l’allarme lanciato dal dottore.

Come già spiegato, l’elio è essenziale per il funzionamento dei macchinari medici e “la maggioranza dell’elio – spiega Bassetti – passa attraverso lo stretto di Hormuz e un terzo della produzione mondiale arriva da lì e quindi si è ridotta significativamente”.

I danni alla sanità della guerra in Iran

La mancanza di approvvigionamenti di elio, prosegue l’infettivologo su Facebook, “può mettere in difficoltà le macchine, gli apparecchi, e quindi si rischiano grandi problemi”.

“Quindi la guerra non solo fa male alle tasche dei cittadini del mondo che pagano di più, ma rischia di fare male anche alla nostra salute”.

Il messaggio di Bassetti si conclude con un appello alla pace: “Cerchiamo di finirla presto perché ne abbiamo già davvero le scatole piene della guerra”.

Mentre Giorgia Meloni è in viaggio nel Golfo alla ricerca di una soluzione alla carenza di gas e carburanti, il Governo non ha in alcun modo menzionato le problematiche legate all’elio.

L’appello della senatrice Sbrollini

Le preoccupazioni di Matteo Bassetti sono condivise dalla senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, che sulla questione ha presentato una interrogazione parlamentare al ministro della Salute Orazio Schillaci.

La carenza di elio, ha affermato Sbrollini, “rischia di compromettere l’operatività degli ospedali, rallentare le diagnosi e incidere direttamente sulla qualità e sulla tempestività delle cure per milioni di persone”.

La senatrice IV ha ribadito la necessità di “attivare ogni possibile canale diplomatico e istituzionale, anche in sede europea, per garantire la continuità delle forniture“.

Sbrollini suggerisce, inoltre, la promozione di “strategie di medio-lungo periodo, che includano il recupero e il riutilizzo dell’elio nelle strutture sanitarie e investimenti in tecnologie innovative capaci di ridurne il consumo”.