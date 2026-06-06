Sparita la lapide di Gigi Proietti ma è un falso allarme, rimossa solo per aggiungere la moglie Sagitta Atler

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Falso allarme al cimitero del Verano di Roma, per la scomparsa della lapide di Gigi Proietti. Inizialmente si era ipotizzato un furto o una profanazione, ma la verità è emersa poche ore dopo: la lastra era stata rimossa su richiesta della famiglia per aggiungere il nome della moglie Sagitta Alter, deceduta nell’aprile 2026. La lapide sarà ricollocata con il nuovo epitaffio.

Gigi Proietti, la lapide al Verano rubata?

No, non c’è quindi alcun giallo dietro alla lapide di Gigi Proietti sparita dal cimitero monumentale del Verano a Roma. Per alcune ore si è temuto un clamoroso furto: la lastra dedicata all’amatissimo attore, regista e maestro del teatro italiano scomparso il 2 novembre 2020, era improvvisamente scomparsa, facendo scattare l’allarme tra visitatori e personale del camposanto.

La vicenda aveva generato preoccupazione e incredulità, soprattutto perché la sepoltura dell’artista è una delle più visitate del cimitero romano. Nel giro di poche ore, però, è emersa una spiegazione che ha chiarito l’accaduto e spento ogni ipotesi di furto o profanazione.

ANSA

L’allarme lanciato dai visitatori

Tutto è iniziato quando alcuni turisti, recatisi al Verano per rendere omaggio a Proietti, hanno notato l’assenza della lapide sulla tomba dell’attore. La segnalazione è stata immediatamente riferita a un addetto Ama (la municipalizzata capitolina che svolge, fra gli altri, i servizi cimiteriali).

Dopo una verifica sul posto, il personale ha constatato che effettivamente la lastra commemorativa non era più presente. A quel punto è scattata la procedura prevista per situazioni potenzialmente anomale: segnalazione ai responsabili, denuncia alle autorità competenti e richiesta di intervento delle forze dell’ordine.

In un primo momento non si escludevano diverse ipotesi, tra cui il danneggiamento, il furto della lapide o addirittura una possibile profanazione della tomba.

La spiegazione

Con il passare delle ore la situazione si è però chiarita. La lapide non era stata rubata e nessuno aveva danneggiato la sepoltura. La rimozione era stata effettuata dall’agenzia funebre incaricata dalla famiglia Proietti per consentire un aggiornamento dell’epitaffio.

L’intervento si è reso necessario dopo la scomparsa di Sagitta Alter, moglie dell’attore e compagna di una vita, morta nell’aprile 2026 all’età di 85 anni. L’obiettivo era semplicemente aggiungere il nome della donna accanto a quello del marito, affinché la tomba potesse ricordare entrambi.

A confermarlo è stata Cinzia D’Angelo, portavoce della famiglia Proietti, spiegando che la lapide sarà ricollocata in pochi giorni con la nuova iscrizione commemorativa.

Secondo quanto riferito dai familiari, la rimozione della lapide era stata regolarmente comunicata. Tuttavia, dalle prime ricostruzioni sarebbe emerso un problema che avrebbe impedito alle informazioni di arrivare tempestivamente agli operatori presenti nel cimitero. Una volta chiarita la situazione, ogni ipotesi di reato è stata esclusa.

Chi era Sagitta Alter, la compagna di una vita di Gigi Proietti

Sagitta Alter e Gigi Proietti hanno condiviso una delle storie d’amore più longeve e riservate del mondo dello spettacolo italiano. I due sono stati insieme per quasi sessant’anni e dal loro rapporto sono nate le figlie Susanna e Carlotta Proietti.

Pur mantenendosi lontana dai riflettori, Sagitta Alter è stata una presenza costante nella vita dell’artista, accompagnandolo durante tutta la sua straordinaria carriera teatrale, televisiva e cinematografica.