La lebbra spaventa l'Europa con i casi in Romania e Croazia, per Ciccozzi potrebbe arrivare anche in Italia

Non accadeva da decenni, ma negli ultimi giorni si sono registrati diversi casi di lebbra in Europa. Prima in Romania, poi anche in Croazia. La malattia, che era considerata estinta, preoccupa per le modalità di trasmissione (per via aerea con gocce di saliva), anche se gli esperti rassicurano: non è altamente infettiva e si può curare. L’attenzione delle autorità sanitarie, però, aumenta. L’intervista a Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio Medico di Roma, ai microfoni di Virgilio Notizie.

Dalla Romania alla Croazia

Le prime segnalazioni sono arrivate nei giorni scorsi dalla Romania, dove la malattia non si verificava da 44 anni.

Poi è toccato alla Croazia: anche nel Paese balcanico non si registravano casi da 30 anni.

Ad essere colpiti sono stati un uomo di origine pakistana, che da due anni vive a Spalato, e quattro donne di origine asiatica che lavorano in un centro massaggi a Cluj-Napoca, in Transilvania.

Per una di loro la diagnosi è accertata, mentre le altre tre sono ancora sotto osservazione.

Le autorità romene hanno disposto l’immediata chiusura dell’attività fino al termine dell’indagine epidemiologica, mentre il ministro della Salute della Romania ha rassicurato che il rischio di un’epidemia sarebbe scongiurato: la malattia, infatti, ha una contagiosità bassa.

Avviate le procedure di profilassi

Anche in Croazia sono state avviate tempestivamente tutte le procedure di profilassi previste in casi analoghi. I contatti dell’uomo che presenta sintomi di lebbra sono sotto monitoraggio e gli enti locali definiscono la situazione “sotto controllo assoluto”.

Come dichiarato dal direttore dell’Istituto croato di sanità pubblica, Bernard Kaić, il paziente si era rivolto circa 10 giorni fa al servizio epidemiologico di Spalato, con sintomi compatibili con la patologia.

Cos’è la lebbra

La lebbra, conosciuta anche come malattia di Hansen, è una malattia infettiva definita “granulomatosa”. È causata dal batterio Mycobacterium leprae o dalla specie strettamente imparentata Mycobacterium lepromatosis.

Causa lesioni cutanee, può interessare i nervi periferici, ma anche le mucose del tratto respiratorio.

La patologia colpisce soprattutto le aree periferiche del corpo come le estremità, articolazioni e il volto, mentre solo più raramente può interessare anche organi interni.

Ha un decorso molto lento, dell’ordine di decenni: se non curata può diventare deturpante e invalidante, ma non è mortale.

Come si trasmette e come si cura

La lebbra si trasmette principalmente attraverso goccioline respiratorie emesse tossendo o starnutendo.

Gli esperti, però, spiegano che occorre una esposizione piuttosto prolungata perché avvenga un contagio.

Come confermato dall’epidemiologo croato Kaić, “la malattia si manifesta con lesioni cutanee e danni ai nervi periferici, che causano perdita di sensibilità e una sensazione di debolezza generale”.

È curabile tramite un mix specifico di farmaci antimicrobici, anche se richiede dai 6 ai 12 mesi di trattamento per una completa guarigione.

L’intervista a Ciccozzi

La lebbra torna in Europa, anche nella vicina Croazia. Come mai, secondo lei?

“È un caso di global health: sono contagi di malattie da viaggio, perché è difficile pensare che la lebbra sia presente stabilmente in Croazia o in Romania. Semplicemente, trattandosi – come sembra – di casi isolati, non ci sarebbe il rischio di epidemie, specie perché sono stati riconosciuti e presi in carico in modo rapido. Però dobbiamo riflettere sul fatto che oggi non ci sono più confini, quando si parla di malattie”.

Significa che è possibile che si verifichino patologie anche a grande distanza dal luogo in cui sono endemiche?

“Sì, esatto. Ormai qualsiasi patologia presente in un Paese può registrarsi anche a molti chilometri di distanza, perché i collegamenti aerei ci permettono trasferimenti molto rapidi. Non si può più pensare solo al proprio ‘orticello’, ma monitorare anche quanto accade in altri continenti: non ci sono più confini, la salute non ha più confini. Non è un fenomeno nuovissimo, ma ce ne siamo accorti solo di recente”.

In Italia non si parla ancora di lebbra e non se ne parla da molto tempo. C’è qualche rischio e, soprattutto, si è eventualmente pronti?

“Potenzialmente potrebbero verificarsi contagi anche nel nostro Paese, perché siamo vicini alla Croazia, ma se un viaggiatore con la lebbra arrivasse in Italia anche da più lontano sarebbe identico. Sicuramente abbiamo la capacità di riconoscere la patologia, soprattutto perché abbiamo due strutture molto valide e preparate nel campo delle malattie infettive: lo Spallanzani di Roma, che è un centro di eccellenza riconosciuto anche a livello europeo, e il Sacco a Milano. I colleghi sono bravi e pronti a intercettare eventuali contagi”.

Come si riconoscono i sintomi della lebbra?

“Un tratto caratteristico sono degli esantemi, macchie rossastre che poi non sono altro che il segnale delle ulcere alla pelle, insieme alla perdita di sensibilità: ci si accorge perché toccando altre persone o oggetti, si perde la sensibilità a tatto, dolore e calore. In genere c’è anche un ingrossamento dei linfonodi, le mani e i piedi si intorpidiscono, e si può iniziare a perdere la vista. Talvolta c’è un interessamento anche delle mucose del naso”.

Ci sono persone o fasce di età più a rischio?

“No, chiunque la malattia può interessare chiunque. Come noto, la trasmissione avviene tramite le goccioline di flu, il naso che cola, tosse e stranuti. Ma il contatto deve essere prolungato, non breve. Attenzione, invece, al periodo pre-sintomatico: è in questa fase, quando ancora non ci sono sintomi, che avviene il 40% delle trasmissioni, perché non si è consapevoli della propria contagiosità. Quando invece la malattia si manifesta può esserci ancora un 30/35% di probabilità di contagio.

Come si cura la malattia?

“È una malattia cronica, va curata e si può trattare, anche se occorre ricordare che il decorso è molto lungo, si parla di mesi di trattamento. Questo avviene soprattutto con un cocktail di farmaci che va calibrato di caso in caso: in genere si combinano antibiotici (ma va valutata l’antibiotico-resistenza), con il dapson che è un batteriostatico di formulazione solo galenica in Italia, cioè con una preparazione specifica da parte della farmacia in base alle indicazioni di dosaggio personalizzate, e poi antinfiammatori”.