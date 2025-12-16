La Lega contro il patto anti deepfake in politica, Salvini è l'unico a non firmare, il precedente di Orban

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il progetto di fact-checking Facta e il sito di informazione Pagella Politica hanno redatto un documento che impegna i partiti politici a non utilizzare i deepfake fatti con l’IA durante la campagna elettorale. Tutte le maggiori forze presenti in Parlamento hanno firmato questo accordo, con la sola eccezione della Lega di Matteo Salvini.

Il patto anti deepfake tra i partiti

Il sito di informazione Pagella Politica e il progetto di fact-checking Facta hanno stilato un documento che impegna i partiti che lo firmeranno a non utilizzare i deepfake durante la campagna elettorale.

I deepfake sono immagini, o più spesso video, realizzati con l’intelligenza artificiale, che ritraggono però persone reali. Possono essere utilizzati in campagna elettorale per screditare i propri avversari accusandoli, per esempio, di aver detto frasi mai pronunciate.

ANSA Matteo Salvini

Il patto prevede tre punti: un impegno a non creare e diffondere deepfake dei propri avversari, uno a informare i propri iscritti e sostenitori sui rischi di questa tecnologia e infine la promessa, in caso di diffusione di un deepfake, non solo di rimuoverli, ma di dare conto dell’errore commesso.

Il progetto verrà presentato con una conferenza stampa alla Camera dei deputati il prossimo 18 dicembre. Pagella Politica e Facta hanno spiegato:

Abbiamo quindi ritenuto che fosse necessario chiedere alle forze politiche uno sforzo di autoregolazione e sensibilizzazione, per evitare che la situazione degeneri ai livelli raggiunti in altri Stati, europei e no.

La Lega si sfila dal patto anti deepfake

Nell’articolo con cui annunciano il raggiungimento dell’intesa, Facta e Pagella Politica si dicono soddisfatti per la partecipazione di quasi tutti i partiti al patto anti deepfake.

Tra i firmatari ci sono Fratelli d’Italia, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Sinistra Italiana ed Europa Verde (che insieme formano Alleanza Verdi Sinistra), Azione, Italia Viva, Più Europa, Noi Moderati, il Partito Liberaldemocratico e i partiti indipendentisti Südtiroler Volkspartei e Union Valdôtaine.

L’unico grande partito presente in Parlamento che non ha firmato questo accordo è la Lega di Matteo Salvini.

Il precedente di Orbán

La Lega è anche l’unico partito italiano a far parte del gruppo europeo dei Patrioti, creatosi attorno al Carroccio e a Fidesz, il partito del presidente ungherese Viktor Orbán.

Lo stesso articolo di presentazione del patto anti deepfake racconta che il consigliere politico di Viktor Orbán, Balazs Orbán, è stato tra i primi in Europa a utilizzare i deepfake per scopi politici, lo scorso ottobre.

Ha infatti diffuso un video falso, realizzato con l’intelligenza artificiale, in cui il principale oppositore di Orbán, Peter Magyar, critica il sistema pensionistico ungherese come troppo generoso.