La Lega corteggia Antonio De Rensis legale di Stasi nel caso Garlasco, la proposta del partito e la replica

La Lega avrebbe messo gli occhi sull’avvocato Antonio De Rensis, il legale di Alberto Stasi per il delitto di Garlasco. Il partito di Matteo Salvini vorrebbe coinvolgerlo, in particolare, per la campagna referendaria per il sì sulla riforma della Giustizia. De Rensis però avrebbe fatto sapere di non avere interesse a ricoprire cariche politiche.

La Lega e Antonio de Rensis

Dopo l’addio di Roberto Vannacci al Carroccio, la Lega sarebbe intenzionata a coinvolgere l’avvocato Antonio De Rensis nelle attività del partito.

Il Fatto Quotidiano riporta che il legale è stato invitato a partecipare alla kermesse di Roccaraso e che a convincere il gruppo di Matteo Salvini a puntare sull’avvocato sarebbero la sua capacità dialettica e il fatto che il clamore mediatico intorno al delitto di Garlasco ne abbia accresciuto la fama e la considerazione nell’opinione pubblica.

A spendersi a favore del legale sarebbe stata l’ex magistrata Simonetta Matone.

De Rensis non interessato a cariche politiche

Antonio De Rensis avrebbe comunque preferito declinare l’offerta e non avrebbe preso parte alla kermesse a Roccaraso.

Il legale, inoltre, finora ha sempre rifiutato di partecipare agli eventi sulla separazione delle carriere. A partire da quello organizzato a febbraio dall’ex pg alla Corte d’Appello di Napoli.

L’avvocato avrebbe espresso l’intenzione di stare fuori dalla campagna elettorale e ha sempre escluso di voler provare avventure politiche.

Tra l’altro De Rensis sarebbe legato alla tradizione socialista.

Eventuali incarichi nello sport

Se la politica non rientra tra gli interessi dell’avvocato di Alberto Stasi, diverso sarebbe l’atteggiamento riguardo allo sport, per esempio per ricoprire incarichi dirigenziali come quello di Gabriele Gravina alla Federcalcio.

Il Fatto Quotidiano riporta che se in futuro De Rensis dovesse ricevere una chiamata su questi temi, “difficilmente direbbe no, lui che negli anni ha incrociato spesso protagonisti dello sport, difendendo tra gli altri Antonio Conte nel caso calcioscommesse”.

In quel processo che risale al 2012, ad assistere Conte insieme a De Rensis c’era anche Giulia Bongiorno, oggi senatrice della Lega.