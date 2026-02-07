La Lega vuole il vincolo di mandato dopo l'addio di Vannacci, "Basta cambi di casacca in Parlamento"
La Lega di Salvini prepara la legge "anti-Vannacci" contro i cambi di casacca in Parlamento, dopo i due addii verso Futuro Nazionale
La Lega sta preparando una legge costituzionale che modifichi le norme sul vincolo di mandato. Impedirebbe ai parlamentari di cambiare gruppo durante una legislatura, pena il decadimento dalla carica. La proposta arriva dopo l’addio del vicesegretario Roberto Vannacci dal partito, che ha assottigliato le file della Lega in Parlamento.
- La proposta della Lega sul vincolo di mandato
- Cos'è il vincolo di mandato
- L'addio di Vannacci: quanto parlamentari ha perso la Lega
La proposta della Lega sul vincolo di mandato
La Lega sarebbe pronta a presentare una nuova legge costituzionale che modificherebbe l’articolo 67 inserendo all’interno della Carta il vincolo di mandato per i parlamentari.
Lo ha comunicato lo stesso partito di Matteo Salvini, pochi giorni dopo l’addio del vicesegretario Roberto Vannacci, che ha portato alcuni esponenti della Lega ad abbandonare il loro gruppo parlamentare di appartenenza.
La Lega ha giustificato questa proposta dichiarando: “L’obiettivo è evitare i cambi di casacca, che nell’ultima legislatura sono stati quasi 300”.
Cos’è il vincolo di mandato
Per “vincolo di mandato” si intende l’obbligo per un parlamentare di mantenersi fedele per l’intera durata della legislatura alla linea dettata dal proprio partito.
Si tratta di un concetto molto difficile da introdurre nella Costituzione italiana, perché secondo la Carta i parlamentari eletti rappresentano l’intero Paese, non solo chi li ha votati.
Il testo dell’articolo 67 diventerebbe il seguente:
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato. I membri del Parlamento che, all’inizio del mandato o nel corso della legislatura, aderiscono ad un gruppo parlamentare che rappresenta un partito o movimento politico diverso da quello a cui appartenevano al momento dell’elezione decadono dal mandato parlamentare.
L’addio di Vannacci: quanto parlamentari ha perso la Lega
Proprio nella giornata di ieri 6 febbraio è arrivata la notizia che due deputati della Lega hanno abbandonato il loro gruppo parlamentare per seguire Vannacci.
Si tratta di Edoardo Ziello e di Rossano Sasso, che sono entrati a far parte della formazione fondata dal generale dopo l’addio alla Lega, Futuro Nazionale.
Ziello ha accusato la Lega di aver abbandonato la sua posizione originale sull’Ucraina. A unirsi a Vannacci anche Emanuele Pozzolo, rimasto senza gruppo parlamentare dopo la vicenda dello sparo di Capodanno, che ne aveva comportato l’espulsione da Fratelli d’Italia.