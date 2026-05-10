La legge sulle unioni civili compie 10 anni: a usufruirne più di 20mila coppie, “uno squarcio alla bigotteria”

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L’11 maggio 2016 entrava in vigore la legge che approva le unioni civili. 10 anni dopo, sono state quasi 22.000 in Italia le coppie dello stesso sesso che ne hanno beneficiato, oltre 30.000 se si contano anche le trascrizioni delle nozze celebrate all’estero. Il prossimo obiettivo è il matrimonio egualitario e una riforma del diritto di famiglia.

La legge sulle unioni civili compie 10 anni

Era l’11 maggio 2016 quando il Parlamento italiano approvò la legge sulle unioni civili per le coppie dello stesso sesso e per le convivenze di fatto.

La legge ha reso possibile, per le coppie dello stesso sesso, vedere legalmente riconosciuta la propria unione.

ANSA

Prima di allora, di fronte allo Stato, le coppie omosessuali erano private di diritti basilari come la reciproca assistenza in ospedale.

Da allora, sono state 21.936 le coppie che hanno usufruito della legge in Italia; più di 30mila se si considerano anche le trascrizioni di matrimoni avvenuti all’estero.

Monica Cirinnà: “Il primo passo verso l’uguaglianza”

Firmataria della legge sulle unioni civili fu l’ex senatrice Monica Cirinnà, con l’appoggio dell’allora ex premier Matteo Renzi, che sull’approvazione della legge mise la fiducia.

“È stata la risposta a migliaia di persone che erano invisibili per la politica e invece esistevano ed erano già pienamente integrate nel nostro Paese” commenta Cirinnà ad ANSA.

Con le unioni civili, ricorda l’ex senatrice, “abbiamo squarciato quel velo fatto di bigotteria, cattolicesimo estremo, omofobia e moralismo falso, in realtà abbiamo fatto solo il primo passo verso l’uguaglianza”.

Adesso si punta al matrimonio egualitario

La legge Cirinnà riconosce nelle coppie dello stesso sesso una ‘specifica formazione sociale’, ma vieta l’adozione congiunta: i figli sono riconosciuti al solo genitore biologico.

Per questo motivo, l’esponente del Pd Alessandro Zan, la considera una “legge superata” e alla Camera ha presentato una nuova proposta, che reca anche la firma di Elly Schlein.

Ciò che si chiede al Senato sono “il matrimonio egualitario, le adozioni per i single e per le coppie dello stesso sesso e la procreazione medicalmente assistita”.

Le associazioni Lgbtqia+ e i politici che le rappresentano chiedono, insomma, una riforma sul diritto di famiglia attualmente vigente.

L’Italia tra i pochi Paesi in Ue dove è illegale il matrimonio gay

L’Italia è tra i pochi Stati membri dell’Unione Europea a non aver ancora legalizzato il matrimonio gay, assieme a Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Ungheria e Lettonia – dove sono in vigore le sole unioni civili.

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è invece legale in 16 Paesi Ue tra cui Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia.

Nel 2025 la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che i matrimoni celebrati all’estero sono ritenuti validi in tutta l’Europa, anche in quei territori in cui non è consentito celebrarli legalmente.