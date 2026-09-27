La lettera amara di Graziano Rossi ai figli Valentino e Clara dopo la guerra legale, "abbraccio mai arrivato"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Graziano Rossi ha scritto una lettera ai figli Valentino e Clara, sottolineando di essersi sentito profondamente ferito dal loro comportamento e auspicando che possa presto arrivare un “mi dispiace”. Il 72enne ha inoltre affermato che non ha mai chiuso definitivamente la porta ai figli. Dall’altro lato ha sostenuto che non può essere sempre lui a doverla aprire. Evidentemente Graziano, nella vicenda in cui si sono deteriorati i rapporti familiari, si considera una vittima.

Graziano Rossi e la lettera ai figli Valentino e Clara: “Non ho mai chiuso la porta”

Il 72enne pesarese ha scritto una lunga lettera indirizzata a Valentino e a Clara, inviandola alla testata Il Resto del Carlino, che ne ha pubblicato alcuni estratti.

L’ex campione della MotoGP pare che sia intenzionato a scrivere un libro sulle sue imprese sportive, mentre la sorella Clara continua a dedicarsi alla musica. Nella missiva, Graziano, riferendosi ai progetti professionali dei figli, si è espresso in questi termini: “C’è una cosa che vale più di qualsiasi libro, di qualsiasi disco e qualsiasi intervista: il coraggio di guardare negli occhi una persona che abbiamo ferito e dirle semplicemente ’Mi dispiace’”.

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“Io quella porta non l’ho mai chiusa. Ma non posso essere io, ogni volta, a doverla aprire”, ha aggiunto. Dichiarazioni che traggono origine da alcune esternazioni recenti di Clara fatte in un locale sulle colline di Pesaro. “Papà ti voglio bene e tutto si aggiusterà”, ha scandito la 29enne, aggiungendo: “Non ho fatto nulla per soldi”.

Il riferimento al denaro è alla causa che Clara voleva intentare, prima di tornare sui suoi passi, al padre per ottenere l’assegno di mantenimento di 1500 euro al mese. Una richiesta che il padre si è sempre rifiutato di accogliere.

La faida familiare dei Rossi

La vicenda familiare è intricata. La rottura tra il padre e i figli è avvenuta quando Valentino ha chiesto al tribunale un amministratore di sostegno per Graziano. Il ‘Dottore’ ha poi denunciato l’attuale moglie del 72enne, Ambra Arpino, per circonvenzione di incapace. Un fronte giudiziario che non termina a favore dell’ex motociclista.

Clara si è inserita nella storia a fianco del fratello, rilasciando anche alcune deposizioni alla Guardia di Finanza.

“Mi viene detto, in sostanza – si legge nella lettera scritta da Graziano Rossi –, che non sarebbe mai stata una questione di interesse, che c’è il desiderio di camminare con le proprie gambe, di costruire il proprio percorso e di affermarsi senza dipendere da nessuno. E io non ho nulla da obiettare sul desiderio di una persona adulta di essere indipendente. Anzi, sono il primo a rispettarlo”.

Ma una domanda, con tutta la serenità possibile, me la pongo – ha scritto ancora Graziano – se questo era davvero il sentimento, perché non dirlo due anni e mezzo fa, prima di arrivare a una guerra legale durata due anni? Perché le parole di oggi, per quanto belle e comprensibili, arrivano dopo fatti molto precisi”.

I fatti a cui si fa riferimento sono subito dopo stati esplicitati dal 72enne: “Arrivano dopo una vicenda giudiziaria durata quattro anni, che ha coinvolto me e mia moglie, dopo accuse, contestazioni, perizie e momenti che, per chi li vive sulla propria pelle, non si cancellano con un’intervista o con una frase pronunciata per promuovere un libro o un disco”.

Graziano Rossi: “Non mi è mai stato detto ‘Papà, forse abbiamo sbagliato'”

La lettera si chiude con un tono amaro:

“Un padre resta un padre. E allora mi chiedo: dopo tutto quello che è successo, dopo le accuse, dopo gli insulti, dopo quattro anni di vicenda giudiziaria, non sarebbe stato più umano, almeno una volta, venire semplicemente alla mia porta? Non per parlare di soldi. Non per parlare di libri. Non per parlare di dischi. Non per dimostrare chi avesse ragione. Semplicemente per dire: ‘Papà, forse abbiamo sbagliato. Proviamo a fare un passo indietro’. Oppure, ancora più semplicemente, per darmi un abbraccio. Quell’abbraccio non è mai arrivato”.

Al momento né Valentino né Clara hanno commentato pubblicamente la lettera del padre.