Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria”. Così scriveva l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro in una delle lettere lasciate in casa prima di togliersi la vita. “Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un condannato a morte non può mentire”, si legge in un altro passaggio del “testamento morale” di De Gennaro svelato dal Corriere della Sera. Intanto sono stati fissati sia l’autopsia su De Gennaro, che sarà effettuata venerdì 27 novembre, che i funerali, che si terranno il 30 novembre nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma.

La lettera d’addio di Gianni De Gennaro

Il Corriere della Sera, in un articolo di giovedì 26 novembre, ha svelato il contenuto di una delle quattro lettere lasciate da Gianni De Gennaro prima di togliersi la vita sabato 21 novembre nella sua casa di campagna in Maremma.

“Questo è il mio testamento morale“, inizia così la lettera scritta dall’ex capo della polizia, chiusa in una busta intestata e datata 20 novembre. Secondo le prime ricostruzioni, De Gennaro si sarebbe tolto la vita poche ore dopo.



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“Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un condannato a morte non può mentire”, si legge nella lettera-testamento di De Gennaro. E in un altro passaggio: “Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria”.

L’hard disk di De Gennaro

Nel suo “testamento morale” l’ex capo della polizia scrive anche dell’hard disk che i carabinieri stavano cercando nell’ambito delle perquisizioni disposte dalla Procura di Caltanissetta, lasciato trovare in una busta assieme alle lettere.

Sul perché non lo abbia consegnato agli inquirenti, De Gennaro scrive: “Ho evitato di dare l’hard disk a chi non era in grado di valutarlo”. “Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano. Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze”.

“Esaminatelo con cura – aggiunge – ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie. Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto”. Il riferimento è probabilmente al pm di Caltanissetta Salvatore De Luca, attaccato da De Gennaro in un’altra delle sue lettere.

De Gennaro dice di aver voluto tenere quei documenti “al solo scopo di tramandare le mie vicende professionali oppure, in caso di bisogno, per rinverdire i miei ricordi in caso di esigenze di giustizia. In fondo viviamo in un Paese in cui si cercano le prove di un delitto avvenuto 51 anni fa”, scrive facendo riferimento all’omicidio di Pier Paolo Pasolini.

“Mai tradito la Patria”

Nella lettera l’ex capo della polizia difende poi il suo onore da uomo dello Stato: “Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria. Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho sempre lavorato con impegno ed onestà al servizio dello Stato”.

“Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti – scrive ancora – ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno. Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli”.

Gli incarichi dopo la polizia

De Gennaro parla anche dei vari incarichi ricoperti dopo aver lasciato la polizia: “Non ho chiesto alcun incarico se non quello di poter svolgere la mia funzione di Prefetto in qualunque città. Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me”.

E si difende dai sospetti di essere attaccato a poltrone e incarichi: “Enrico Letta potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica, tanto che per convincermi mi ha fatto telefonare dal Presidente della Repubblica. Giuseppe Conte può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di Presidente della Banca Popolare di Bari. Gianni Letta potrà confermarvi di essere stato latore della richiesta di assolvere al compito di presidente di Eurolink”.

“Non ho mai fatto nulla però per la mia famiglia e di questo non posso che rammaricarmi”, scrive ancora. Poi la conclusione: “Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità”.

Il dissequestro delle lettere

Come riportato da Adnkronos, nei prossimi giorni potrebbe essere disposto il dissequestro delle lettere lasciate da De Gennaro. Sembra che quella rivolta al procuratore di Caltanissetta e quella destinata alla pubblicazione siano state scritte il 17 novembre, mentre le due private, indirizzate ai familiari e al custode della tenuta maremmana Giuseppe Soccu, riporterebbero la stessa data. Anche la Procura di Caltanissetta è interessata a esaminare i documenti.

Fissata l’autopsia, funerali il 30 novembre

L’autopsia su De Gennaro sarà effettuata venerdì 27 novembre all’Istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze dai medici legali Beatrice Defraia e Andrea Paterna. Sabato 28 novembre, la salma dovrebbe essere trasferita nella cappella della Scuola superiore di polizia a Roma per la camera ardente. Lunedì 30 novembre, alle ore 12, dovrebbero essere celebrati i funerali nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. È prevista la partecipazione di politici e rappresentanti delle istituzioni: atteso anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.