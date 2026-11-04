La lettera di Alba Parietti a Tinto Brass: "Mi dispiace davvero, i nostri rapporti conflittuali e divertenti"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Alba Parietti ricorda Tinto Brass e si rammarica pubblicamente di non aver mai accettato di fare un film con lui. Con una lettera aperta affidata ai social, l’attrice e conduttrice si rivolge direttamente al regista, morto a 93 anni, attraverso un post con cui esprime tutto il suo dispiacere e dedica un messaggio in memoria dei tanti momenti condivisi insieme al maestro del cinema erotico italiano.

La lettera aperta a Tinto Brass

“Caro Tinto, mi dispiace davvero” scrive la presentatrice parlando all’amico Tinto Brass, morto a Roma nella giornata di mercoledì 4 novembre, a corredo di una foto in cui appaiono abbracciati e sorridenti.

“I nostri rapporti sono stati conflittuali e divertenti – si legge nel post di Alba Parietti Non trovammo mai un compromesso tra i tuoi eccessi, spesso surreali, e il mio bisogno di proteggermi da un’arte troppo forte per me. Nonostante tu ci abbia provato in tutti i modi, non facemmo mai quel film insieme. Ed è stato un peccato, perché avrei voluto raccontare una storia con te, grandissimo maestro del cinema, uomo di intelligenza, cultura e straordinario senso dell’humour”.

Il ricordo di Alba Parietti

Nella lettera aperta in onore di Tinto Brass, l’attrice torinese 65enne ha richiamato alla mente gli incontri vissuti insieme al regista, “le nostre cene interminabili, i dialoghi, le letture, i mille incontri e i film che non abbiamo mai fatto“, ha ricordato.

“Eri un veneziano godereccio, intelligente, con una smisurata voglia di vivere. Forse anche la tua ossessione per il sesso era un modo di celebrare la vita e la sua continuazione. Credo che tu ne abbia goduto fino in fondo” la dedica di Parietti.

Il rimpianto per il film mai fatto

Tra i principali motivi che alimentano la tristezza della showgirl, Alba Parietti non nasconde di essersi pentita di aver sempre respinto le proposte di Brass di lavorare insieme.

“Sei stato un maestro indiscutibile e una persona indimenticabile, nel bene e nel male – ha scritto infine – Ti ricorderò con affetto, con un sorriso e con un pizzico di rimpianto per tutto quello che avremmo potuto fare insieme … mi limiterò a riguardare i tuoi capolavori e brindare in tuo onore”.