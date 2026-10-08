La lettera disperata del detenuto in carcere da 48 anni, "sono stanco, meglio la pena di morte"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Dopo 48 anni di detenzione sono davvero stanco. Meglio la pena di morte”. È quanto scrive un uomo di 69 anni, detenuto da quasi mezzo secolo nel carcere di Cagliari, in una lettera disperata inviata all’associazione Socialismo Diritti Riforme. “La mia vita finora è stata un inferno e sono vinto dalla disperazione”, aggiunge l’uomo, “penso di poter aspirare alla libertà condizionale ma qualcuno deve darmi un lavoro”.

La lettera disperata del detenuto in carcere da 48 anni

“Dopo 48 anni di detenzione sono davvero stanco. Meglio la pena di morte. Ho perso tutte le speranze”. Questo è uno dei passaggi di una lettera di un detenuto inviata all’associazione Socialismo Diritti Riforme e riportata da LaPresse.

Autore del testo un uomo di 69 anni, M.C., detenuto da quasi mezzo secolo nel carcere di Cagliari-Uta.

ANSA

L’uomo racconta i periodi di semilibertà e permessi premio e una successiva ricaduta nella droga, dalla quale sostiene di essersi disintossicato.

Nel 2019 gli è stata respinta la richiesta di libertà condizionale, nel 2020 la semilibertà gli è stata revocata dopo il ritrovamento di un microcellulare senza sim nella sua auto.

“Vinto dalla disperazione”

L’uomo vive nella disperazione: “Da un po’ faccio fatica la mattina ad alzarmi dal letto e affrontare un’altra giornata in carcere. La mia vita finora è stata un inferno e sono vinto dalla disperazione”.

Oggi lavora all’interno del carcere e chiede un’opportunità di lavoro all’esterno per poter accedere alla libertà condizionale. Ha anche presentato due domande di grazia al Presidente della Repubblica.

“48 anni di reclusione forse meritano un approfondimento e fanno riflettere sul ruolo della detenzione”, commenta a LaPresse la presidente di Socialismo Diritti Riforme, Maria Grazia Caligaris.

“Occorre forse pensare – aggiunge – a un progetto personalizzato e a un affiancamento che possa garantire maggiore efficacia in un percorso di speranza a cui nessuno può sottrarsi”.

Il sovraffollamento nelle carceri italiane

La situazione delle carceri italiane è nota da tempo, in molti istituti il sovraffollamento rende la vita da detenuto una esperienza al limite della sopravvivenza.

Stando al monitoraggio del sito sovraffollamentocarcerario.it, che raccoglie i dati pubblicati dal ministero della Giustizia, a settembre il tasso di affollamento reale ha raggiunto il suo massimo storico, 142,4%, il 6,8% in più dello scorso anno.

Con i dati aggiornati al 19 settembre 2026, sono attualmente detenute in carcere 65.933 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 51.345.

Ma tra reparti e celle inagibili e ristrutturazioni, i posti realmente disponibili sono di meno, 46.298.

La situazione varia da zona a zona: secondo il rapporto di metà anno dell’associazione Antigone, le regioni più in difficoltà sono la Puglia, con un tasso di affollamento del 180,4%, il Molise (165,9%), la Basilicata (162,5%) e la Lombardia (157,9%).

In diversi istituti penitenziari i detenuti sono più del doppio dei posti disponibili: il livello più alto, 275,7%, a Lucca, seguito da Milano-San Vittore (231,2%) e Foggia (225,4%).

Una situazione che porta anche conseguenze tragiche: nei primi sette mesi del 2026 almeno 38 persone si sono tolte la vita in carcere.