La licenza del Bar Paladin Giuseppina, noto anche come “Umbertino e il Baffo” situato in Corso di Porta Ticinese a Milano, è stata sospesa per 15 giorni. Il provvedimento, disposto dal Questore Bruno Megale, è stato adottato per motivi di ordine pubblico dopo che il locale è risultato essere punto di ritrovo di persone con precedenti penali e coinvolto in episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sospesa la licenza di un bar di Milano

La decisione di sospendere la licenza è stata presa nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate a contrastare i fenomeni di criminalità nei locali pubblici del capoluogo lombardo.

Il provvedimento è stato notificato venerdì pomeriggio dagli agenti del Commissariato Centro di Milano alla titolare del locale. La sospensione è arrivata a seguito di una serie di controlli effettuati tra maggio e dicembre 2025, durante i quali il bar è risultato frequentato abitualmente da soggetti con precedenti penali e di polizia.

Alcuni di questi sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti, confermando la presenza di attività illecite all’interno e nei pressi dell’esercizio pubblico.

Gli episodi di spaccio e gli arresti

In particolare, all’inizio di maggio gli agenti hanno effettuato un controllo all’esterno del bar, dove hanno notato due uomini con un atteggiamento sospetto. I due sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish per un peso complessivo di circa 95 grammi e denaro contante.

Uno dei due, frequentatore abituale del locale, era destinatario di un ordine di carcerazione per un anno di reclusione. Entrambi, risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di droga.

Nei loro confronti è stato inoltre emesso un ordine di allontanamento e divieto di stazionamento nell’area delle Colonne di San Lorenzo, dove si trova il bar.

Ulteriori controlli e nuovi episodi di spaccio

Nel mese di novembre i poliziotti di piazza San Sepolcro hanno intensificato i controlli nella zona, assistendo più volte alla compravendita di sostanze stupefacenti nei pressi del locale.

In una circostanza un uomo è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish e 75 euro. L’uomo è stato arrestato per spaccio di droga dopo aver ceduto una dose di hashish a un acquirente, che è stato sanzionato amministrativamente.

L’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) consente al Questore di sospendere la licenza di un esercizio pubblico qualora si verifichino tumulti, gravi disordini o se il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, rappresentando così un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

