La madre di Kata, la bambina scomparsa a Firenze: “Portata via da uomini che volevano lo sgombero dell’hotel”

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La madre della piccola Kata torna a sostenere che la figlia sia stata rapita e punta il dito sul racket delle stanze dell’ex hotel Astor. A due anni e mezzo dalla scomparsa della bimba di 5 anni dall’albergo occupato di Firenze, Katherine Alvarez indica una pista sul movente del possibile sequestro della figlia. E lo fa mentre il fascicolo aperto dalla procura sarebbe vicino all’archiviazione.

La scomparsa di Kata

La piccola di origini peruviane Kataleya Alvarez è sparita il 10 giugno del 2023 dall’ex hotel Astor di Firenze, un albergo chiuso dal 2020 ma occupato da una settantina di persone di diversa nazionalità, in cui viveva con la famiglia.

Da allora non è stata mai più ritrovata e l’indagine sull’ipotesi di sequestro di persona nei confronti degli zii, Abel Argenis Vasquez e Marlon Chicclo, dovrebbe essere presto archiviata.

ANSA

Il movente secondo la madre

La famiglia della piccola Kata però non ha intenzione di arrendersi e punta a fare riaprire le indagini.

In un’intervista alla trasmissione Chi l’ha visto, la madre Katherine ha ripercorso i fatti del pomeriggio in cui la figlia è scomparsa all’improvviso, richiamando l’attenzione su alcuni dettagli che spiegherebbero il movente di quello che secondo lei potrebbe essere una ritorsione.

“L’unico interesse che io vedo qui è che si è sgomberato l’hotel, è rimasto libero, quello che volevano, punto” ha detto la donna ai microfoni di Rai 3.

“Perché da settimane e da mesi dicevano che dovevamo lasciare l’hotel” ha affermato parlando delle persone che dall’esterno gestivano la struttura occupata.

“Purtroppo io non potevo uscire perché sinceramente non avevo un posto dove andare, in quel momento mi trovavo in difficoltà e sempre io e la famiglia mi sono rifiutata” ha detto ancora, spiegando che per abbandonare la stanza dove viveva le sarebbe stata offerta una somma di denaro.

I sospetti di Katherine

Nel suo racconto di quel 10 giugno 2023 al programma di Federica Sciarelli, la madre di Kata ha detto di aver visto due uomini che avrebbero percorso il corridoio in cui la bambina è entrata prima di sparire, come si vede dalle ultime immagini di lei immortalate dalle telecamere.

Secondo Katherine, uno di loro è lo stesso che le aveva impedito di entrare nella sua stanza mentre cercava disperatamente la figlia nell’hotel: “Mi lasciava entrare nella sua stanza dicendo: ‘Qui tua figlia non c’è'”.

Ma i sospetti della donna si concentrano anche su un altro particolare: il peluche della figlia che avrebbe visto dopo tre mesi nella stanza accanto.

“Quando noi l’abbiamo visto l’abbiamo segnalato subito ai carabinieri, per fare le analisi” ha detto Katherine, spiegando però che su quell’orsacchiotto non è stata trovata nessuna traccia di Kata, né della famiglia.