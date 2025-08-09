La madre di Michela Murgia sulla destra al governo: "Non sono abbastanza cattivi né buoni", e critica Schlein

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Che i rapporti tra Michela Murgia e la destra italiana non fossero ottimi è risaputo. Lo dimostra l’ultimo intervento di Italo Bocchino, quando nell’attaccare la politica di Elly Schlein e la sua inaugurazione del murale dedicato alla scrittrice sarda ha detto: “Chi se ne frega della Murgia, agli italiani serve altro”. Parole che non vengono certamente ignorate da Costanza Marongiu, madre della grande assente, che risponde: “Questa è una destra anomala: non sono abbastanza cattivi per essere di destra, né abbastanza buoni per ammettere di non esserlo”. A proposito della stessa Schlein, aggiunge: “Non ha spina dorsale”.

La madre di Michela Murgia critica la destra

Sabato 9 agosto Corriere della Sera ha pubblicato un’intervista a Costanza Marongiu, madre di Michela Murgia. L’intervista è uscita alla vigilia del secondo anniversario della morte della scrittrice, scomparsa il 10 agosto 2023 per un tumore.

La giornalista Elvira Serra le ha chiesto un parere sulla politica italiana, partendo da quanto affermato da Italo Bocchino l’11 luglio a Polignano a Mare, durante il Festival del Libro.

ANSA Il murale di Laika inaugurato a Roma con la presenza di Elly Schlein, dedicato a Michela Murgia

Bocchino, parlando di Elly Schlein, ha detto che la sua politica è “ballare al gay pride” e “inaugurare il murale dedicato a Michela Murgia”, quindi ha aggiunto: “Chi se ne frega della Murgia, agli italiani serve altro”.

Alle parole di Bocchino la madre della scrittrice risponde che “questi di destra si erano talmente consolidati nella loro posizione” contro la figlia che “pure chi non aveva mai letto un rigo aveva da ridire”. Quella al governo, continua Marongiu, è una “destra anomala” perché “non sono abbastanza cattivi per essere di destra, né abbastanza buoni per ammettere di non esserlo”.

Elly Schlein “non ha spina dorsale”

L’amicizia tra Elly Schlein e Michela Murgia è sempre stata cosa nota. Lo dimostrano le parole che la segretaria dem ha dedicato alla scrittrice scomparsa in occasione del suo intervento al Teatro Lirico di Cagliari il 20 febbraio 2024, tappa finale della sua campagna elettorale a sostegno della candidata alla Regione Alessandra Todde. “Mi ha insegnato cos’è l’amore”, ha detto Schlein, ricordando che Murgia “nella sua vita ha sempre costruito comunità”.

Tuttavia, per Costanza Marongiu Elly Schlein “non ha spina dorsale”, ma soprattutto “è svizzera“, quindi “le radici, l’educazione ricevuta, fanno di noi quello che siamo”. Poi ricorda che la figlia “gliel’aveva detto che si stava mettendo in una fossa di scorpioni”.

La famiglia queer

Come noto, Michela Murgia aveva costruito intorno a sé una famiglia queer composta dai suoi figli d’anima – dal sardo fillos de anima o fizos de anima – a proposito di quel “ha sempre costruito comunità” detto dalla Schlein.

La madre spiega: “Io la sua famiglia queer non l’ho mai capita e gliel’avevo detto. Non riesco a chiamarli figli di anima, questi ragazzi”. “Non li sento vicini a me, non riesco a immaginarmi parte di questa famiglia allargata”, aggiunge.