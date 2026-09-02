La madre di Noemi Impellizzeri risponde alle accuse della famiglia di Tony Proietto: "Non era abbandonata"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Pochi giorni dopo le accuse della madre di Tony Proietto, l’amico di Noemi Impellizzeri indagato per omicidio, da Riposto risponde la mamma della ragazza: “Non era abbandonata, aveva tutto”, dice la donna. Il giallo di via Circumvallazione, quindi, si sposta anche sulle reciproche accuse delle famiglie coinvolte.

La madre di Noemi Impellizzeri risponde alle accuse

“Fino a quando non sappiamo (la verità, ndr) è inutile puntare il dito contro le persone”. Sono queste le parole con cui la madre di Noemi Impellizzeri, attraverso le telecamere di Verità Nascoste – Il Diario, il 2 settembre risponde alle accuse della mamma di Tony Proietto.

“Hanno detto che mia figlia era abbandonata“, sottolinea la donna, che replica: “Mia figlia non era abbandonata“.

“Mia figlia aveva tutto“, aggiunge, precisando che Noemi “aveva la casa, la luce”, e dunque “non era nei cartoni alla stazione, chiaro?”.

Con questa dichiarazione la madre della 34enne trovata morta nella sua abitazione di Riposto replica anche alle affermazioni di Tony Proietto, che sin dall’inizio della vicenda non fa che ripetere di aver sempre aiutato la ragazza, portandole da mangiare e talvolta offrendole un letto per dormire nella sua casa di Giarre (Catania).

Le accuse della madre di Tony Proietto

Le accuse della madre dell’indagato sono arrivate il 31 agosto, quando l’inviata di Verità Nascoste Carmen La Gatta ha raggiunto Giarre dove vive la famiglia dell’uomo.

In quell’occasione la donna ha riferito che Noemi “piangeva sempre perché non le facevano vedere i figli” ma anche che “la famiglia l’aveva abbandonata”. Accuse che, come abbiamo visto, la madre della 34enne respinge.

La versione dell’indagato

Con le prime battute di stampa Tony Proietto era stato definito il fidanzato di Noemi Impellizzeri. A smentire questa verità è stato il diretto interessato, che sin dai primi interventi televisivi ha precisato di essere stato suo amico, dato che ha già una moglie e dei figli. La sua famiglia, stando alle sue dichiarazioni, vivrebbe in Olanda.

Tony ha precisato che negli ultimi tempi aveva chiesto alla ragazza di prendere delle distanze, in quanto la loro frequentazione sarebbe stata male interpretata dai residenti. A quel punto Noemi, ferita da quella richiesta, lo avrebbe minacciato di togliersi la vita durante una videochiamata avvenuta alle 4:30 del mattino di venerdì 21 agosto. Nello stesso contesto, gli avrebbe confessato il suo amore.

Secondo Tony Proietto quello di Noemi sarebbe stato un suicidio, una volontà che la donna avrebbe manifestato anche in precedenza. La famiglia della 34enne, invece, non crede a questa versione.