La madre di Pamela Genini di nuovo contro Francesco Dolci, "è un incantatore di serpenti": il motivo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Si alza sempre di più il livello delle tensioni tra Una Smirnova e Francesco Dolci, che da tempo si scambiano reciproche accuse nelle varie occasioni televisive. In ultima battuta la madre di Pamela Genini ha indicato l’uomo come "incantatore di serpenti" e ha raccontato di come, a più riprese, avrebbe cercato di boicottare le relazioni della ragazza riferendo ai genitori che la loro figlia stesse frequentando un brutto giro.

Le nuove accuse contro Francesco Dolci

Durante la puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 24 aprile Una Smirnova ha lanciato nuove accuse contro Francesco Dolci. Da tempo, infatti, la donna e il compagno Pier Giuseppe Rota non fanno che ripetere che tra la figlia e Francesco Dolci non ci sarebbe stata alcuna relazione, cosa di cui l’uomo, invece, si sarebbe illuso in quanto presumibilmente ossessionato da lei.

Smirnova racconta che Dolci li avrebbe allarmati più volte, specialmente quando Pamela aveva una relazione con un certo Andrea, riferendo loro che la figlia stesse frequentando gente poco raccomandabile.

E in una prima fase la famiglia gli avrebbe creduto, per questo la madre di Pamela definisce "incantatore di serpenti" l’uomo che da più di un mese racconta in televisione del suo rapporto con la 29enne.

Poi, alle telecamere di Quarto Grado, fa sentire un audio inedito della figlia.

L’audio inedito di Pamela Genini

Nel novembre 2022 Pamela Genini avrebbe mandato un audio alla madre. La ragazza diceva: "Guarda, state facendo delle figure di me**a con Andrea", dove Andrea – ripetiamo – era il suo fidanzato di allora. Nel vocale, Pamela raccontava che "Andrea stava con gente, eravamo a una cena di lavoro insieme, e lui non risponde quando è a una cena di lavoro… quindi anche il Beppe (Pier Giuseppe Rota, probabilmente), che si mette a dire che lui era un accompagnatore… ".

Quindi il rimprovero alla famiglia: "Anziché scrivere di questi messaggi magari prendete un investigatore, così vedete, vi informate". Smirnova spiega che in quell’occasione "Francesco era venuto a casa nostra" riferendo che "Pamela si trovava con Andrea e in compagnia di altre brutte persone", quindi Pier Giuseppe Rota e Francesco Dolci sarebbero andati a verificare di persona, ma insieme a Pamela ci sarebbe stato solo il fidanzato Andrea.

La presunta relazione

Francesco Dolci racconta di aver conosciuto Pamela Genini nel 2020, e che da quel momento sarebbe iniziata la relazione. Per provare che tra loro ci sia stata una relazione, l’uomo ha mostrato dei messaggi in cui si legge che la ragazza gli scriveva: "Dobbiamo cambiare entrambi, ti prometto che sarò seria".

Allo stesso tempo avrebbe chiesto a Dolci di essere "meno geloso e controllatore".