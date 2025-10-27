La madre di Pamela Genini querela l'ex fidanzato della figlia Francesco Dolci per il "furto della cagnolina"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La signora Una Genini, la madre di Pamela Genini, la ragazza 29enne uccisa brutalmente dal compagno Gianluca Soncin a Milano, ha querelato Francesco Dolci, ossia l’ex fidanzato e amico della figlia. La donna ha accusato l’uomo di furto e di appropriazione indebita di Bianca, la cagnolina di Pamela. Secondo la versione di Una, Dolci non ha riconsegnato l’animale nonostante più volte gli sia stato chiesto espressamente di farlo.

Pamela Genini, la madre Una querela l’ex fidanzato per “furto della cagnolina”

A rendere nota la vicenda è il programma di Canale 5 Dentro la notizia, che ha mostrato il documento della querela. Mentre si parlava dell’argomento, è arrivata la notizia che Francesco Dolci ha riconsegnato la cagnolina che è stata presa in carico da Laura, una volontaria dell’associazione Dimensione animale di Bergamo.

Bianca è in buono stato di salute ed è poi stata restituita ai familiari di Pamela. “Mi era stata affidata temporaneamente dallo Stato – si è difeso Francesco Dolci -, in questi giorni le ho fatto alcune visite veterinarie per accertare che stava bene e non era stata maltrattata”.

ANSA Esterno del palazzo in cui è stata uccisa Pamela Genini

L’uomo ha proseguito sostenendo che ha solamente rispettato le volontà di Pamela. Versione differente quella fornita da Una Genini, che ha fatto sapere di aver più volte chiesto nei giorni scorsi la restituzione di Bianca, senza però ottenerla. Da qui la decisione di querelare.

Perché Francesco Dolci è stato querelato

Secondo la denuncia, Dolci, la notte dell’omicidio di Pamela, portò via la cagnolina senza chiedere il permesso ai familiari della vittima.

Tra l’altro, nei giorni successivi alla tragedia, ha rilasciato diverse interviste con il cane in braccio, fatto che spinse la procura a chiedergli di limitare le apparizioni.

“Nei giorni successivi, secondo la querela, la madre di Pamela ne avrebbe più volte chiesto la restituzione, ricevendo da Francesco Dolci secchi rifiuti. Nemmeno l’intervento dei Carabinieri, contattati dalla famiglia, sarebbe servito a convincere Francesco Dolci a restituire Bianca”, si legge in una nota.

“Dopo giorni di tentativi vani e di silenzio da parte di Francesco Dolci – recita sempre il comunicato – la madre di Pamela ha deciso quindi di rivolgersi, in data 26 ottobre, alla Procura della Repubblica di Milano, chiedendo il sequestro urgente della cagnolina, per tutelarla da ulteriori maltrattamenti e riportarla a casa”.

La scritta alla camera ardente: “Rapimento”

La diatriba tra Dolci e Una si era manifestata anche alla camera ardente. La famiglia di Pamela aveva affisso un cartello nella sala del commiato in cui si parlava del “rapimento” del cane.