La madre di Paolo Taormina commentava la strage di Monreale: "Buttare la chiave di chi uccide"

La madre di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni ucciso a Palermo, ha parlato per la prima volta dopo la morte del figlio. La donna aveva anche commentato in passato un altro evento di sangue tra giovani palermitani, la strage di Monreale. Nel frattempo il principale sospettato dell’omicidio di Taormina, Gaetano Maranzano, ha confessato.

Le parole della madre di Paolo Taormina

L’agenzia di stampa Ansa ha raccolto le prime parole della madre di Paolo Taormina, il 21enne ucciso a Palermo nella serata dell’11 ottobre.

La donna si è scagliata contro l’assassino del figlio al Policlinico di Palermo, dove è stato constatato il decesso del ragazzo, dicendo:

ANSA I sigilli al locale vicino a cui è avvenuto l’omicidio

Qual è la motivazione? Mi hanno distrutto la vita. Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza.

Il post della madre contro la strage di Monreale

La ricostruzione dei fatti è ancora in corso, anche se un altro ragazzo, Gaetano Maranzano, ha confessato l’omicidio. Sul corpo del 21enne sarà eseguita un’autopsia nei prossimi giorni.

La madre di Taormina aveva già commentato alcuni fatti di sangue che avevano coinvolto i giovani di Palermo e dei dintorni del capoluogo siciliano. La donna aveva infatti scritto un post ad aprile, dopo la strage di Monreale:

Che schifo di mondo sta diventando. Dovete buttare le chiavi di chi uccide, non è giusto tutto questo. Penso alle loro famiglie, che tristezza.

La confessione di Maranzano e la ricostruzione dei fatti

La dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Paolo Taormina è ancora poco chiara. È certo soltanto che il 21enne sia stato ucciso e che Gaetano Maranzano, 28 anni, abbia confessato.

L’agenzia di stampa Ansa riporta però che gli investigatori non avrebbero ancora trovato alcuna conferma della prima ricostruzione trapelata dai testimoni, secondo la quale Taormina sarebbe intervenuto per sedare una rissa.

Dubbi anche sulla causa della morte. Le autorità non hanno confermato nemmeno che Taormina sia stato effettivamente ucciso da un colpo di pistola e non escludono che possa trattarsi di una coltellata.

Nella sua confessione, Maranzano avrebbe affermato che in passato Taormina avrebbe importunato la sua fidanzata e avrebbe fatto risalire a questi trascorsi l’omicidio.