La madre di Sempio ricoverata in psichiatria, Andrea non va in ospedale ed è "incazzat*": parlano gli avvocati

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

I legali di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno confermato che la madre del loro assistito, Daniela Ferrari, ha tentato il suicidio. La donna è fuori pericolo di vita e nelle scorse ore ha lasciato il reparto di rianimazione dell’Ospedale Civile di Vigevano ed è stata trasferita nel reparto di psichiatria. La signora ha provato a togliersi la vita, hanno spiegato sempre i legali, a causa del "clima d’odio" nei confronti suoi e del figlio, attualmente indagato per il delitto di Garlasco.

Garlasco, tentato suicidio della madre di Sempio: Daniela Ferrari ricoverata in psichiatria

La madre di Sempio, come riportato dall’avvocato Liborio Cataliotti, si trova ora nel reparto di psichiatria.

Il legale, insieme ad Angela Taccia,ha reso noto che la donna ha tentato il gesto estremo con dei farmaci per il "clima d’odio" generato da "lettere ricevute, messaggi e continue pressioni" che avrebbero innescato in lei uno "stato di forte fragilità emotiva".

Da quanto raccontato dagli avvocati, la signora Ferrari è arrivata in ospedale "confusa", ma è sempre stata cosciente. Il ricovero è stato disposto a causa di un’assunzione eccessiva di farmaci tranquillanti.

Andrea Sempio e il padre Giuseppe non sarebbero andati in ospedale

La Repubblica ha riferito che Andrea Sempio e il padre Giuseppe in ospedale non si sono visti. Sono però in contatto con i medici. La decisione di entrambi "di attendere a casa che Daniela Ferrari venga dimessa sarebbe legata anche alla volontà di evitare giornalisti e troupe televisive presenti da mercoledì all’ingresso della struttura sanitaria", si legge sul quotidiano.

"È stata trasferita al reparto di psichiatria, le cambieranno terapia farmacologica, non è lucidissima. Dovrebbe rimanerci una settimana o dieci giorni, sempre che accetti di restare ricoverata. Anche Andrea le ha detto: non è che non ti vogliamo a casa, ma sarebbe meglio seguire i dottori". Sono le parole di Angela Taccia, intervistata da La Repubblica.

Angela Taccia: "Sempio è incazzat*"

La legale ha aggiunto che Sempio "è incazzat*", osservando che "i toni mediatici non si placano nemmeno di fronte a un ricovero di una madre. E i social sono la fogna delle fogne".

Quando le è stato chiesto se c’è qualcosa che la fa adirare più di altre, è arrivata una replica indirizzata ai legali di Alberto Stasi: "Ho letto le loro dichiarazioni, mi sembra triste che offrano solidarietà, come fosse un dovere, per poi ricordare la morte di Nicola Stasi, il papà. Non è una gara a chi soffre di più, questa. Tutti i dolori meritano rispetto".

Taccia ha raccontato che il tentato suicidio della signora Ferrari ha avuto origine da "tante cose" che "durano da mesi". Un fattore che l’ha destabilizzata è "il gossip per la presunta storia con il pompiere, nonostante lei, anche nelle intercettazioni, dica che si tratta soltanto di falsità".

"E poi – ha aggiunto l’avvocata – un po’ tutta questa narrazione per cui tutto quello che dice Sempio va messo in discussione, che è una famiglia di bugiardi cronici e lui un assassino designato".

L’odio sui social è aumentato quando si è saputo delle lettere spedite dalla madre di Sempio alla famiglia Stasi nel 2018-19. "Se si è pentita? No, ma è una persona genuina e in quel momento era una madre arrabbiata. Ognuno reagisce a modo suo. Forse avrà sbagliato ma in famiglia Sempio dicono sempre ciò che pensano, pure i dubbi sulla condanna a Stasi", ha concluso Taccia.