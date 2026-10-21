Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 43 anni con problemi di tossicodipendenza è stato arrestato e portato in carcere a Campobasso con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La misura cautelare è stata disposta per le presunte violenze e le continue richieste di denaro rivolte alla madre negli ultimi due anni.

Campobasso: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso, su richiesta della Procura, nei confronti del figlio della donna, residente nel capoluogo e con problemi di tossicodipendenza. Gli episodi contestati si sarebbero ripetuti nel corso degli ultimi due anni: la madre sarebbe stata sottoposta a violenze verbali e fisiche e a pressanti richieste di soldi.

La madre costretta ad allontanarsi da casa

Per far fronte alle richieste del figlio, la vittima si sarebbe rivolta più volte ai propri genitori anziani, chiedendo denaro in prestito. In diverse occasioni avrebbe anche lasciato casa per sottrarsi alle condotte violente. L’uomo era già stato raggiunto dall’ammonimento del Questore, misura di prevenzione adottata per precedenti episodi di violenza domestica.

L’esecuzione della misura

La donna ha presentato querela all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Le indagini avviate hanno raccolto elementi utili per proporre una misura cautelare, poi accolta dal GIP. Gli agenti della III Sezione della Squadra Mobile, specializzati nei casi di violenza di genere, hanno rintracciato l’indagato in un’abitazione presa in affitto di recente e hanno eseguito il provvedimento.

IPA