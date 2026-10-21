La madre si rifugia dai genitori anziani per sfuggire alle violenze del figlio a Campobasso, 43enne in carcere
Un 43enne è stato condotto in carcere a Campobasso: è indagato per presunti maltrattamenti e richieste di denaro alla madre.
Un uomo di 43 anni con problemi di tossicodipendenza è stato arrestato e portato in carcere a Campobasso con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La misura cautelare è stata disposta per le presunte violenze e le continue richieste di denaro rivolte alla madre negli ultimi due anni.
- Campobasso: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia
- La madre costretta ad allontanarsi da casa
- L’esecuzione della misura
Campobasso: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso, su richiesta della Procura, nei confronti del figlio della donna, residente nel capoluogo e con problemi di tossicodipendenza. Gli episodi contestati si sarebbero ripetuti nel corso degli ultimi due anni: la madre sarebbe stata sottoposta a violenze verbali e fisiche e a pressanti richieste di soldi.
La madre costretta ad allontanarsi da casa
Per far fronte alle richieste del figlio, la vittima si sarebbe rivolta più volte ai propri genitori anziani, chiedendo denaro in prestito. In diverse occasioni avrebbe anche lasciato casa per sottrarsi alle condotte violente. L’uomo era già stato raggiunto dall’ammonimento del Questore, misura di prevenzione adottata per precedenti episodi di violenza domestica.
L’esecuzione della misura
La donna ha presentato querela all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Le indagini avviate hanno raccolto elementi utili per proporre una misura cautelare, poi accolta dal GIP. Gli agenti della III Sezione della Squadra Mobile, specializzati nei casi di violenza di genere, hanno rintracciato l’indagato in un’abitazione presa in affitto di recente e hanno eseguito il provvedimento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.