La mail inviata dal principe Andrea a Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell 14 anni fa: "Non ne posso più"

L’ex principe Andrea, quattordici anni fa, quando fu avvisato per la prima volta dello scandalo che li vedeva protagonisti, scrisse una mail a Jeffrey Epstein e a Ghislaine Maxwell affermando di “non poterne più”. Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici di Epstein, ha dichiarato che Andrea avrebbe avuto rapporti sessuali con lei tre volte quando era minorenne.

La mail del principe Andrea a Epstein e Ghislaine Maxwell

La Bbc ha reso noto che quattordici anni fa, quando venne avvisato che il Mail on Sunday era in procinto di pubblicare un articolo su di lui, Epstein e Ghislaine Maxwell, il principe Andrea inviò una e-mail alla coppia.

La conversazione figurerebbe tra i documenti pubblicati nelle scorse ore dai Democratici della commissione Vigilanza della Camera che sta indagando sulla vicenda Epstein, il finanziere arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, morto suicida in carcere il 10 agosto del 2019. Alcuni di quei documenti menzionano anche il presidente Usa Donald Trump.

Melania Trump, l’ex principe Andrea, Gwendolyn Beck e Jeffrey Epstein in un party a Mar-a-Lago nel 2000.

Il principe Andrea avrebbe scritto nella mail: “Cos’è tutto questo? Non ne so niente! Dovete DIRLO, per favore. Questo non ha NULLA a che fare con me. Non ne posso più“.

La richiesta dei Democratici al principe Andrea

La pubblicazione è arrivato dopo che i Democratici del Congresso americano hanno chiesto all’ex principe Andrea di testimoniare nell’ambito dell’inchiesta su Jeffrey Epstein.

Il membro democratico della commissione Vigilanza, Suhas Subramanyam, ha riferito alla Bbc che Andrea non ha ancora risposto all’invito. L’ex principe “non deve prendere un aereo per testimoniare, può farlo da remoto”, ha sottolineato.

Virginia Giuffre e l’accusa al principe Andrea

Virginia Giuffre, tra le principali accusatrici di Jeffrey Epstein, ha affermato che Andrea avrebbe avuto rapporti sessuali con lei in tre occasioni quando era minorenne. L’ex principe ha negato le accuse. Nel 2022, le parti hanno raggiunto un accordo extragiudiziale, che non conteneva alcuna ammissione di responsabilità o scuse.

All’inizio del mese ad Andrea sono stati tolti tutti i titoli, dopo che le memorie postume di Virginia Giuffre, anche lei morta suicida il 25 aprile scorso, hanno riacceso i riflettori sui legami dell’ex principe (oggi semplicemente Andrew Mountbatten-Windsor) con Epstein e Maxwell.