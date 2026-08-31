La malattia della pioggia spaventa l'Europa con più di 120 casi nell'uomo, ma gli esperti invitano alla calma

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

In Europa cresce la “malattia della pioggia”, infezione batterica cutanea nota finora solo negli animali. Mentre l’Europa conta oltre 120 casi nell’uomo in dieci Paesi, al momento non ci sono infezioni documentate in Italia. Gli esperti spiegano come si trasmette la patologia: per contatto pelle contro pelle, in saune, palestre e locali per incontri intimi. Il rischio per la popolazione generale resta molto basso, con sintomi lievi e cura antibiotica efficace.

Malattia della pioggia, la situazione in Europa

Si chiama dermatofilosi, anche se come spesso accade, i media hanno ribattezzato la patologia con un più orecchiabile “malattia della pioggia” (o rain rot, in inglese). Nello specifico si tratta di un’infezione batterica cutanea, e se ne parla in questi giorni perché in precedenza era conosciuta quasi esclusivamente in ambito veterinario, tipica di bovini e cavalli allevati in condizioni di forte umidità.

Negli ultimi mesi, però, il patogeno responsabile (il batterio Dermatophilus congolensis) ha iniziato a diffondersi anche tra le persone, con un numero di contagi in costante crescita nel continente europeo.

ANSA

I dati dei contagi

In attesa dei dati relativi al periodo 22-28 agosto 2026, fanno fede gli ultimi numeri forniti dall’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

I casi confermati di infezione umana hanno raggiunto quota 126 e sono stati registrati complessivamente in dieci Paesi, ovvero:

Austria

Danimarca

Francia

Germania

Norvegia

Paesi Bassi

Regno Unito

Spagna

Svezia

Svizzera.

In Italia, al momento, non risultano contagi accertati. I focolai più consistenti, concentrati soprattutto in Francia, Germania, Spagna e Austria, sono legati alla frequentazione di saune e locali per incontri intimi, mentre in Norvegia si è sviluppato un cluster separato tra praticanti di arti marziali, risalente già all’estate 2025 a Trondheim. L’ECDC sottolinea che la trasmissione avverrebbe soprattutto tramite contatto cutaneo ravvicinato, mentre non si può escludere del tutto anche una diffusione indiretta tramite superfici contaminate.

Cosa dicono gli esperti italiani

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha confermato che nei casi più recenti sarebbe stato osservato un contagio interumano attraverso contatto stretto, invitando comunque a “non trasformare un fenomeno epidemiologicamente interessante in un nuovo allarme sanitario”.

Sulla stessa linea si è espresso Ivan Gentile, ordinario di Malattie Infettive all’Università Federico II di Napoli, secondo cui la vera novità non è la malattia in sé, già nota da tempo ma osservata di rado nell’uomo, quanto piuttosto la comparsa di oltre 120 casi legati a contatti umani ravvicinati.

Gentile ha precisato che non si tratta di una classica infezione sessualmente trasmessa, “bensì di un’infezione che si propaga attraverso un contatto diretto pelle contro pelle”, sottolineando che il preservativo non offre protezione perché non copre l’intera superficie cutanea esposta.

Sintomi e cura

L’infezione si manifesta con lesioni cutanee localizzate (papule, pustole, croste e follicoliti) che compaiono soprattutto su genitali, cosce, inguine, viso e zona della barba, in seguito alla penetrazione del batterio attraverso piccole abrasioni della pelle favorita dall’umidità.

Nella grande maggioranza dei casi il decorso resta lieve e circoscritto, senza manifestazioni sistemiche o complicanze gravi, e la guarigione avviene rapidamente con normali terapie antibiotiche topiche o orali.

Gli esperti raccomandano una diagnosi tempestiva rivolgendosi al medico in presenza di lesioni sospette, oltre a semplici precauzioni: evitare rapporti sessuali o sport di contatto quando sono presenti lesioni visibili, non condividere asciugamani o rasoi e curare l’igiene negli ambienti caldo-umidi come saune e palestre.