La mamma di Federica Torzullo aveva provato a calmare Claudio Carlomagno, "preoccupato per la separazione"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La madre di Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal marito Claudio Carlomagno nella loro casa ad Anguillara Sabazia (Roma), aveva provato a rassicurare il genero appena il giorno prima del femminicidio. Ascoltata di nuovo dai carabinieri assieme al marito, la donna ha raccontato che l’uomo era preoccupato per la separazione. Lei l’ha tranquillizzato e gli ha detto che la figlia avrebbe rispettato quanto si era deciso, cioè che il figlio avrebbe continuato a vivere nella loro villetta e loro due si sarebbero alternati.

Claudio Carlomagno “preoccupato” per la separazione

“Non posso credere che l’abbia uccisa”. È quanto avrebbe ripetuto Roberta Virgulti, mamma di Federica Torzullo, ai carabinieri di Bracciano che giovedì l’hanno sentita di nuovo assieme al marito nell’ambito delle indagini sul femminicidio di Anguillara Sabazia.

La donna, riferisce Il Messaggero, avrebbe espresso il dolore e l’incredulità per l’uccisione della figlia da parte del genero Claudio Carlomagno, che considerava parte integrante della famiglia.

ANSA

Virgulti ha parlato agli inquirenti dello stato della relazione tra i due, di fatto da anni separati in casa, e ha raccontato che aveva parlato col genero appena poche ore prima del brutale omicidio.

Avevano parlato la sera dell’8 gennaio, quando era andato a lasciare a casa loro il figlio di 10 anni: “Claudio era molto preoccupato per la separazione”.

La madre di Federica Torzullo aveva provato a rassicurarlo

La mamma di Federica Torzullo ha raccontato di aver rassicurato Carlomagno che non sarebbe cambiato nulla: “Non ti lasceremo solo”.

E gli ha confermato che la figlia era decisa ad andare avanti con la separazione ma anche che non gli avrebbe mai portato via il bambino.

Tra moglie e marito infatti ci sarebbe stato una sorta di patto sulla custodia congiunta del figlio: il bambino avrebbe continuato a vivere nella villetta di via Costantino e lei e lui si sarebbero alternati.

Il movente del femminicidio, cosa non torna

Da quanto emerso però Carlomagno si opponeva alla separazione e aveva già mandato a monte un primo appuntamento con un avvocato per discutere i dettagli.

Il quadro delineato dalla madre di Torzullo, e confermato anche da una amica di lei, appare poi in contrasto con quanto detto da Carlomagno quando ha confessato il delitto.

L’uomo ha raccontato agli inquirenti che avrebbe ucciso la moglie dopo una lite perché lei l’avrebbe minacciato di portargli via il figlio.

Si cerca ancora l’arma del delitto

Intanto vanno avanti le indagini per chiarire i diversi punti ancora oscuri della vicenda, tra cui la tempistica del delitto e la possibile presenza di un complice che potrebbe aver aiutato Carlomagno.

C’è poi l’arma del delitto, che non è stata ancora trovata: un coltello che l’omicida avrebbe buttato in un canale poco dopo aver sepolto e nascosto il corpo della moglie.

I carabinieri lo stanno ancora cercando in un canale nei pressi della via Braccianese Claudia, dove, secondo i tracciati Gps dell’auto di Carlomagno, sarebbe stato gettato il coltello.