Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

181 arresti in 32 Paesi: è il risultato delle attività del Progetto I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta), secondo quanto emerso dalla 6^ riunione del comitato direttivo tenutasi a Roma. L’incontro, presieduto dal vice capo della Polizia Raffaele Grassi e dal direttore esecutivo per le Police Capabilities del segretariato generale Interpol, Harald Arm, ha visto la partecipazione di rappresentanti di alto livello delle forze dell’ordine italiane e internazionali. Sono stati valutati i risultati raggiunti dal 2020 e definite le strategie future per il contrasto globale alla criminalità organizzata di matrice ‘Ndrangheta, con particolare attenzione alla cooperazione internazionale e all’adozione di nuove tecnologie.

Un bilancio positivo: risultati e strategie future

Come riferito dalla Polizia di Stato, la riunione del comitato direttivo del Progetto I-CAN si è svolta a Roma con l’obiettivo di fare il punto sulle attività svolte e pianificare le prossime azioni. Il Progetto, lanciato nel 2020 e rinnovato fino al 31 dicembre 2027, si è affermato come modello operativo di eccellenza per il contrasto alla ‘Ndrangheta a livello internazionale. Dal suo avvio, sono stati assicurati 181 arresti di persone collegate alla ‘Ndrangheta in 32 Paesi, tra cui 70 latitanti. Solo dal primo gennaio 2025 fino ad oggi, sono stati arrestati 78 ricercati in 14 Paesi, a testimonianza di una forte accelerazione delle attività operative sotto la guida del Prefetto Grassi.

La minaccia globale della ‘Ndrangheta

Durante la riunione, il Prefetto Raffaele Grassi ha sottolineato come la ‘Ndrangheta rappresenti una delle più potenti e segrete holding policriminali transnazionali, definendola broker mondiale del commercio della cocaina, in particolare tra Sud America ed Europa. La sua presenza è stata accertata in almeno 85 Paesi del mondo. La ‘Ndrangheta viene considerata una minaccia ibrida, capace di infiltrarsi nel tessuto economico legale e nelle istituzioni di altri Paesi, sfruttando anche tecnologie avanzate come le cripto-valute e l’intelligenza artificiale per attività di riciclaggio.

Un progetto internazionale in espansione

Il direttore esecutivo Harald Arm ha evidenziato che il lavoro svolto nell’ambito dell’iniziativa I-CAN ha messo in luce la portata globale della rete criminale della ‘Ndrangheta, che opera in oltre 85 Paesi. Non si tratta più di una questione regionale italiana, ma di una minaccia transnazionale che richiede una risposta internazionale coordinata. Il Progetto I-CAN, infatti, si è ampliato da 8 a 28 Paesi membri, mentre INTERPOL continua a rafforzare la cooperazione internazionale per contrastare e smantellare queste reti in tutto il mondo. Nell’ultima riunione è stato autorizzato l’ingresso di Messico, Principato di Monaco e Svezia tra i Paesi aderenti.

Attività operative e formazione internazionale

Dal giugno 2020, il Progetto I-CAN ha permesso di localizzare e arrestare 181 persone collegate alla ‘Ndrangheta in 32 Paesi, tra cui 70 latitanti. Sono state sequestrate ingenti somme di denaro, droga e armi. Dal 2025, sono stati arrestati 78 persone collegate alla ‘Ndrangheta, di cui 19 latitanti, in 15 Paesi, tra cui capi ed elementi di spicco catturati in Belgio, Colombia, Costa Rica, Spagna, Marocco e Germania. In America Latina, nel 2025 sono stati arrestati quattro soggetti, di cui due latitanti, tra cui tre presunti broker del narcotraffico fermati in Colombia.

Analisi e mappatura della ‘Ndrangheta nel mondo

Il Crime Analysis File (CAF) del Progetto I-CAN conta oggi oltre 137mila entità censite, con un incremento dal 2025 del 110% rispetto al periodo 2020-2024. Grazie alle attività di analisi, è stata elaborata una mappatura della ‘Ndrangheta in 85 Paesi del mondo. Dal 2020 ad oggi, sono state 95 le estradizioni e le consegne effettuate dall’Unità I-CAN del Servizio cooperazione Internazionale di Polizia.

Formazione e cooperazione internazionale

Oltre 2.500 operatori di Polizia dei Paesi partner sono stati formati e sensibilizzati sul fenomeno ‘Ndrangheta. Dal 2025 ad oggi, il Progetto I-CAN ha organizzato e coordinato 77 riunioni info-operative e strategiche in Italia e all’estero, coinvolgendo delegati di oltre 60 nazioni. Inoltre, è in corso la formazione degli allievi funzionari dell’Accademia del BKA tedesco sulle più avanzate tecniche di investigazione.

Collaborazioni europee e operazioni internazionali

Dal 2025, il Progetto I-CAN ha rafforzato la collaborazione con altre iniziative europee come il Programma El PacCTO 2.0, i Progetti in area balcanica, @ON, la Silver Notice, e ha raggiunto l’obiettivo strategico di partecipare alle azioni operative del programma EMPACT della Commissione europea. Il Progetto ha preso parte attivamente all’operazione internazionale di polizia “Atlas Nexus”, organizzata nel mese di luglio scorso nell’ambito di EMPACT, che ha coinvolto i Paesi del centro e dell’America latina, assicurando la cattura di circa 500 persone collegate alla criminalità organizzata transnazionale, oltre al sequestro di centinaia di chili di stupefacenti e ingenti beni oggetto di riciclaggio.

Conclusioni e prospettive future

La Roma ha ospitato una riunione che ha confermato l’efficacia del modello operativo italiano nel contrasto alla ‘Ndrangheta e la necessità di una risposta internazionale coordinata. Il Progetto I-CAN continuerà a essere un punto di riferimento per la cooperazione tra le forze di polizia di tutto il mondo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le attività di contrasto alla criminalità organizzata e di prevenzione delle infiltrazioni nel tessuto economico e istituzionale globale.

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