La melatonina associata all'infarto è una bufala, l'analisi di Antonella Viola: "Nessuna evidenza scientifica"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La melatonina non aumenta il rischio di insufficienza cardiaca. È circolata la notizia di un presunto legame tra uso di melatonina e rischio di insufficienza cardiaca, una tesi basata su uno studio non pubblicato e non valutato dalla comunità scientifica. Al momento, però, non esiste alcuna conferma e non c’è nessun motivo per allarmarsi. In ogni caso, se si soffre di insonnia, la melatonina è utile, ma è sempre necessario chiedere una valutazione clinica accurata per comprenderne le cause.

No, la melatonina non causa problemi al cuore

No, la melatonina non causa l’infarto. O meglio, non ci sono evidenze scientifiche solide per dichiararlo e scatenare il panico tra i consumatori di melatonina. Negli ultimi giorni questa notizia è circolata molto e ha generato preoccupazioni. La melatonina, infatti, è molto utilizzata da chi soffre di insonnia o vuole dormire senza interruzioni durante la notte.

La paura nascerebbe da un abstract di uno studio preliminare, non ancora pubblicato e quindi non ancora valutato dalla comunità scientifica. Sarebbe stato presentato a un congresso scientifico sì, ma in assenza di analisi si tratta solo di un insieme di dati. È presto quindi per creare teorie, ma non fake news. Quelle arrivano sempre quando vogliono.

123RF L’insonnia è un fattore di rischio per il cuore

Ed è così che si è generata la paura per la melatonina. Da quello che è possibile sapere oggi, però, si tratta di un’osservazione preliminare e correlativa, cioè non dimostra un rapporto di causa-effetto.

Cos’è un’osservazione preliminare?

Lo studio sulla melatonina con effetti negativi sul cuore proviene da un congresso scientifico. Anzi, da un abstract presentato, non pubblicato e non valutato dalla comunità scientifica. Per abstract si intende una sintesi preliminare: l’annuncio di dati non ancora analizzati o verificati in modo completo.

Si tratta di un dato di partenza, non di un risultato, che ha lo scopo di invitare la comunità scientifica a partecipare alla verifica e all’analisi dei dati stessi. Nel momento in cui lo studio venisse pubblicato in maniera più strutturata, in ogni caso si tratterebbe di un’osservazione preliminare, non correlativa.

Cosa vuol dire? Che non esiste un rapporto causa-effetto. Si può sospettare che una sostanza faccia male, ma non si può neanche somministrarla volontariamente per verificarlo. La Stampa fa un esempio quasi tragicomico per spiegare l’assenza di correlazione: “È la stessa logica del dire che, poiché ogni volta che c’è un incendio ci sono i pompieri, allora sono i pompieri a causare gli incendi. La correlazione c’è, ma la direzione del rapporto è completamente fraintesa”.

Cosa ci dicono i dati dello studio

La spiegazione più verosimile che emerge dallo studio non riguarda la melatonina, ma le caratteristiche delle persone che la assumono. Secondo i ricercatori che hanno analizzato i dati di persone che soffrono di insonnia, è possibile che chi avesse ricevuto una prescrizione presentasse forme più severe del disturbo, magari accompagnate da stress, ansia o altre condizioni.

Chi prende melatonina per riuscire a dormire lo fa perché soffre di queste condizioni, che sono invece un fattore di rischio ben noto per diverse patologie cardiache. L’insonnia cronica, per esempio, si associa a un’iperattivazione dello stress che può influire sull’attività cardiaca.

Lo studio quindi potrebbe non aver dimostrato una correlazione tra melatonina e insufficienza cardiaca, ma anzi una correlazione tra insonnia (nei soggetti ai quali è stata prescritta la melatonina) e insufficienza cardiaca.