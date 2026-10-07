La minaccia degli attacchi ibridi della Russia spaventa l'Ue, "dobbiamo essere preparati a qualcosa di grave"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Esponenti dell’Ue stanno discutendo per definire una risposta a fronte del rischio crescente di attacchi ibridi della Russia sul territorio comunitario, timorosi per possibili azioni capaci di causare vittime tra i cittadini. Emergono però divisioni con la Nato sulla sovrapposizione delle competenze di difesa e sicurezza, mentre in Italia il governo minimizza le voci di minacce dirette nel Mediterraneo.

L’Ue teme attacchi ibridi della Russia

Negli ultimi mesi le cancellerie europee hanno intensificato i confronti a porte chiuse per definire una strategia comune di reazione di fronte all’escalation delle attività di sabotaggio condotte dalla Russia.

L’innalzamento del livello di allerta, accelerato dal ritrovamento di un drone carico di esplosivo all’aeroporto di Lipsia e da sospetti incendi a infrastrutture strategiche in vari Paesi membri, ha spinto le diplomazie dell’Ue a focalizzarsi sul concreto scenario di attacchi ibridi capaci di provocare vittime civili su larga scala.

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Funzionari dell’Unione sottolineano come l’impiego da parte di Mosca di strumenti sempre più aggressivi renda ormai probabile il verificarsi di un attacco, spingendo le istituzioni comunitarie a mettere a punto meccanismi d’intervento rapido e squadre di risposta alle emergenze.

Il difficile coordinamento con la Nato

La necessità di rafforzare la resistenza europea ha aperto un dibattito sull’opportunità di creare nuove strutture comunitarie dedicate alla sicurezza. La proposta della Commissione Europea di introdurre un “protocollo di sicurezza d’emergenza” e un Consiglio di sicurezza europeo ha raccolto perplessità tra diversi Paesi membri, che temono sovrapposizioni rispetto al ruolo storico e militare svolto dalla Nato.

A complicare il quadro si aggiungono le riserve riguardanti la riservatezza delle comunicazioni interne all’Ue e il rischio di fughe di notizie riservate.

Parte della diplomazia ritiene quindi più efficace valorizzare gli strumenti di risposta integrata già esistenti (come l’Ipcr) e mantenere una chiara divisione dei compiti, affidando all’Alleanza Atlantica la deterrenza militare e all’Ue la gestione della protezione civile e della risposta alle crisi infrastrutturali.

L’Italia minimizza i rischi

Per quanto concerne l’Italia, l’attenzione sul tema degli attacchi ibridi si è intrecciata con le notizie riguardanti un presunto dossier dell’intelligence statunitense su possibili azioni russe nel Mediterraneo.

L’ipotesi di incursioni condotte con droni lanciati da mercantili per condizionare le elezioni del 2027 in Italia, Francia e Spagna è stata però seccamente smentita dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che su X ha dichiarato: “Già viviamo in tempi difficili e ‘nervosi’ e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco”.

Sulla stessa linea il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che ha attaccato chi ha diffuso l’allarme: “Irresponsabile chi rilancia notizie prive di qualsiasi fondamento su allarmi militari o possibili attacchi. Servono calma, sangue freddo e parole di pace, non allarmismi che alimentano tensioni e venti di guerra”.