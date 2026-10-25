La ministra Eugenia Roccella parla del marito Luigi Cavallari morto nel lago di Vico, "una perdita violenta"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella racconta il dolore per la morte del marito Luigi Cavallari, 84 anni, scomparso nel lago di Vico il 27 giugno e ritrovato oltre un mese dopo. In un’intervista a La Verità, parla dei giorni di attesa, della speranza e del sostegno ricevuto da familiari e amici. “La morte di mio marito? È stata molto brutale”, confida la ministra, che ricorda anche il legame con il marito e il suo sostegno alle scelte politiche.

Eugenia Roccella ricorda il marito Luigi Cavallari

La scomparsa di Luigi Cavallari ha segnato profondamente la vita della ministra Eugenia Roccella.

Nell’intervista pubblicata da La Verità, Roccella ripercorre quei giorni difficili e racconta la sensazione di trovarsi davanti a un evento impossibile da comprendere fino in fondo.

“Alla fine, non puoi capire, non puoi sapere. Vieni messo di fronte alla limitatezza della vita e della comprensione degli eventi. Non ti resta che affidarti”, spiega la ministra.

Una riflessione che riguarda anche il senso del controllo sulla propria esistenza: “Capisci che la presunzione dell’autodeterminazione e l’idea del controllo umano sulla vita è qualcosa di illusorio”.

Il racconto restituisce il peso di una perdita improvvisa, maturata dopo una lunga fase di incertezza. “Anche se la perdita è stata violenta. Il modo, lo è stato. Un attimo prima c’era e un attimo dopo era scomparso”, ricorda Roccella nell’intervista.

La scomparsa nel lago di Vico e il ritrovamento dopo oltre un mese

Luigi Cavallari, 84 anni, era scomparso il 27 giugno dopo un tuffo nel lago di Vico, nel Viterbese. Da quel momento erano iniziate le ricerche, proseguite per settimane senza che fosse possibile individuare il suo corpo.

Il ritrovamento è avvenuto il 4 agosto, quando i sommozzatori della polizia hanno individuato il cadavere durante le operazioni di ricerca.

Dopo aver appreso la notizia, la ministra aveva diffuso una nota per ringraziare quanti avevano partecipato alle ricerche e le persone che le erano state vicine. “Si chiude oggi un periodo di straziante attesa”, aveva scritto, esprimendo gratitudine verso la Prefettura di Viterbo, i Vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e la Guardia di finanza.

Nel messaggio aveva rivolto un pensiero anche alle istituzioni e agli abitanti di Ronciglione, ricordando il legame con la comunità locale: “Per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia”.

La speranza, la preghiera e il sostegno degli affetti

Nel colloquio con La Verità, Roccella torna anche su ciò che l’ha aiutata ad affrontare le settimane più difficili: “La speranza, innanzitutto. E, ovviamente, le persone che mi sono state intorno. Non sono mai stata lasciata sola“, racconta.

La vicinanza dei figli e degli amici ha rappresentato un sostegno fondamentale durante l’attesa. Per la ministra, poter contare su una rete di affetti è stato determinante per attraversare un momento segnato dall’incertezza e dalla sofferenza.

La ministra sottolinea inoltre l’importanza della cerimonia funebre, vissuta come un passaggio fondamentale dopo il ritrovamento del marito. La possibilità di dargli una sepoltura cristiana, accompagnata dall’affetto di tante persone, ha rappresentato un conforto dopo settimane di attesa.