La ministra Roccella ha detto che Vannacci "non ha molto chiara la differenza sessuale tra uomo e donna"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Continuano a far discutere le esternazioni di Roberto Vannacci in merito al femminicidio: il leader di Futuro Nazionale aveva affermato che il femminicidio “non esiste e non deve esistere, è un’aberrazione giuridica”. Secondo il suo pensiero, “un reato non può essere più o meno grave” a seconda del sesso della vittima. Fra chi ha replicato c’è anche la ministra per la Famiglia, Eugenia Maria Roccella, secondo la quale Vannacci non avrebbe “chiara la differenza sessuale tra un uomo e una donna”.

Femminicidio, Roccella contro Vannacci

La considerazione del reato di femminicidio è una delle differenze sostanziali fra la visione di Vannacci e quella della premier Meloni, che per l’approvazione di tale fattispecie di omicidio si è spesa attivamente, in sinergia con l’opposizione.

Il ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Roccella si è espressa sul tema in occasione del dibattito “La demografia cambia la società”, organizzato in occasione della sesta edizione dell’appuntamento annuale di Adnkronos dedicato ai temi dell’evoluzione demografica a Palazzo dell’Informazione a Roma.

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”Penso che Vannacci non abbia molto chiara la differenza sessuale tra un uomo e una donna“, ha commentato Roccella.

“La prima cosa da chiarire è che non c’è una questione valoriale”, ha aggiunto. “Nel femminicidio non c’è una questione valoriale, cioè non è che uccidere una donna sia più grave che uccidere un uomo, mi pare evidente, e non era certo questa l’intenzione del legislatore”, ha argomentato la ministra.

Il movente del femminicidio

E ancora: “Si chiama femminicidio perché il movente riguarda la donna, cioè si uccide una donna in quanto donna”.

Nel replicare a distanza al leader di Futuro Nazionale, la ministra ha poi messo da parte le ideologie per ragionare sui dati: “Sono gli uomini che uccidono le donne, non perché gli uomini siano cattivi, ma perché ci sono delle asimmetrie storiche”, ha detto ricordando che le donne in galera sono non più del 2% o 3% dell’intera popolazione carceraria italiana.

Roccella ha poi aggiunto che c’è ancora “una situazione di non completo assorbimento della libertà delle donne, della libertà femminile”, ed è proprio questo che produce il femminicidio.

La conclusione: “Nelle relazioni possiamo essere tutti gelosi, possiamo essere tutti aggressivi, non c’è una differenza nei sentimenti fra un uomo e una donna”.

I femminicidi in Italia

Ma ciò che fa la differenza è che “una donna viene uccisa ogni tre giorni da un uomo, in genere da un uomo che ha con lei più o meno una relazione, o l’ha avuta o la vorrebbe avere, e non succede l’inverso”.