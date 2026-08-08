La ministra Roccella prostrata ai funerali del marito Luigi Cavallari, l’ultimo saluto tra pianti e commozione

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha dato l’ultimo saluto al marito Luigi Cavallari sabato 8 agosto, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro storico di Roma. I funerali del professore universitario ottantaquattrenne si sono svolti in forma privata, per volontà della famiglia. Particolarmente provata la vedova.

Funerale di Luigi Cavallari: il dolore della moglie Eugenia Roccella

“Dopo cinquant’anni qualcuno ci prendeva ogni tanto benevolmente in giro, perché camminavamo mano nella mano. Continueremo ancora a farlo, sicuramente in un altro modo, in un altro mondo”, ha dichiarato Roccella durante i funerali del marito.

Roccella ha poi ringraziato tutte le persone che hanno partecipato alla cerimonia funebre e che sono rimaste vicine alla sua famiglia nelle ultime settimane.

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Ha inoltre rivolto un caloroso grazie a tutti i soccorritori che si sono impegnati nelle ricerche del corpo di Luigi Cavallari: “Voglio ringraziare quelli che hanno consentito per Luigi il ritrovamento del corpo e quindi una sepoltura cristiana: la Prefettura e il prefetto di Viterbo, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza”.

“Tutti quelli che si sono spesi con dedizione, con discrezione, proteggendo anche la nostra famiglia con comprensione. Grazie davvero a tutti”, ha concluso.

La sepoltura nel cimitero di Ronciglione

Il feretro, dopo le esequie, è stato portato nel Viterbese, per la sepoltura nel cimitero di Ronciglione, comune al quale i coniugi erano molto legati.

Il governo stretto attorno alla ministra

Stretti intorno alla ministra Roccella in chiesa c’erano il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e i ministri Carlo Nordio, Alessandro Giuli, Francesco Lollobrigida, Gianmarco Mazzi, Alessandra Locatelli, e diversi parlamentari.

Ha preso parte ai funerali anche il questore della Camera dei Deputati Paolo Trancassini e il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan.

Prima della cerimonia c’è stato un caldo abbraccio tra Roccella e l’amica Ginevra Lambertucci.

Nel giorno delle esequie sono giunti moltissimi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia Roccella-Cavallari, tra cui quelli dei rappresentanti delle istituzioni. Non è mancato quello del presidente della Repubblica, che ha fatto recapitare corone di fiori.

L’incidente in barca e il ritrovamento della salma dopo 37 giorni

Cavallari risultava disperso dal 27 giugno nel Lago di Vico, nel Viterbese. Il professore, dopo un tuffo durante una gita in barca, non è più riemerso.

La sua salma è stata individuata lo scorso martedì 4 agosto, dopo quasi 40 giorni di ricerche senza sosta. I sommozzatori dei vigili del fuoco e della polizia di Stato l’hanno recuperata a circa venti metri di profondità.