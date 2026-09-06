La moglie Daniela Zuccoli ricorda Mike Bongiorno e lo sgarbo di Mediaset dopo la morte: “Mai una cortesia”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Era l’8 settembre 2009 quando, a causa di un infarto, Mike Bongiorno è morto. Aveva 85 anni. Al suo fianco c’era la moglie Daniela Zuccoli che, 17 anni dopo, ricorda quel triste giorno e il dolore vissuto dopo, anche a causa della profanazione del cadavere del marito. Zuccoli coglie l’occasione anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rivelando lo sgarbo subito da Mediaset dopo la morte di Mike.

Cosa accadde al corpo di Mike Bongiorno

Un anno dopo la morte, la salma di Mike Bongiorno fu trafugata dal cimitero in cui era sepolta. La notizia scosse l’Italia e fu persino lanciato un appello al presidente della Repubblica.

“Fu doloroso, mi arrivavano telefonate da ovunque nel mondo” ricorda oggi la moglie in un’intervista su 7. I colpevoli, in seguito, cercarono “un accordo in cambio della libertà”.

ANSA

Il feretro “aveva ancora i sigilli della ceralacca intatti” svela Daniela Zuccoli, “ma decidemmo in famiglia, a quel punto, di farlo cremare: così nessuno ce lo toccherà mai più”.

Le ceneri di Bongiorno si trovano conservate “nella nostra cappella privata sul Lago Maggiore, fra due muri blindati. A prova di furto”.

Daniela Zuccoli contro Mediaset e La Ruota della Fortuna

Mike Bongiorno fu tra i primi dei grandi volti della tv a credere nell’allora Fininvest, dove rimase per oltre 30 anni.

Dopo la morte del conduttore, la famiglia Bongiorno, rivela Zuccoli, non ha “mai più frequentato Mediaset e mai loro hanno fatto una cortesia a noi”.

La vedova racconta della proposta di una fiction “un mese dopo la morte di Mike, rifiutai”. Ma il dissapore arrivò dopo.

“Mike diceva che Gerry Scotti era il suo erede e prese infatti l’eredità de La Ruota della Fortuna”, ma di Bongiorno nel nuovo format non c’è traccia.

“Proposi una casella con il volto di Mike, come un jolly da legare a una vincita da dare in beneficenza… ma non ho avuto risposta” ammette con rammarico.

Il rapporto con Silvio Berlusconi

Il distacco dall’emittente di Cologno Monzese pesa ancor di più considerata la profonda amicizia che legò Mike Bongiorno a Silvio Berlusconi.

“Mike aveva grandi valori e una grande onestà, – ricorda Zuccoli – credette in Silvio perché era suo amico e fino all’ultimo ha difeso, aiutato e sostenuto il suo amico Silvio, padrino di nostro figlio Leo”.

Fu proprio l’ex Presidente del Consiglio a tenere uno dei discorsi ai funerali del conduttore. “Io non avrei voluto parlasse in chiesa, – confessa oggi la vedova – temevo un discorso politico ma alla fine cedetti, erano molto amici…”.

A funzione conclusa, ricorda Daniela Zuccoli, il Cavaliere scherzò: “I miei sondaggi mi dicono che è l’evento più grande della seconda Repubblica, mai capitato prima un funerale con la trasmissione a tre reti unificate”.