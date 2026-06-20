La moglie di Pedro Sanchez rinviata a giudizio, Begoña Gómez è accusata di corruzione e si teme che fugga

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La moglie di Pedro Sanchez, il primo ministro della Spagna, è stata rinviata a giudizio dal giudice istruttore di Madrid. Begoña Gomez è accusata – tra le altre cose – di corruzione. Le è stato ritirato il passaporto, in quanto è stato riscontrato il rischio che possa fuggire, ed è obbligata a firmare in tribunale due volte al mese.

La moglie di Pedro Sanchez rinviata a giudizio

Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez. A riportare la notizia, proveniente da un’ordinanza emessa dal magistrato, è Efe.

Inoltre, la donna è stata sottoposta a una serie di misure cautelari in quanto c’era il rischio di fuga: le è stato ritirato il passaporto, ha il divieto di lasciare il territorio nazionale e l’obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale.

Di cosa è accusata Begoña Gómez

Sono quattro i reati di cui è accusata Gomez: traffico di influenze, appropriazione indebita, corruzione e malversazione. Secondo Peinado ci sono “ragionevoli motivi per sospettare un atto criminale” da parte della first lady, oltre che il rischio di un tentativo di “sfuggire alla giustizia”, con una fuga cui potrebbe concorrere gli stessi agenti della scorta di cui gode Gomez.

La decisione del giudice è arrivata dopo l’udienza preliminare che si era svolta lunedì al termine di un’istruttoria durata oltre due anni. Tra gli accusatori anche gruppi di estrema destra, fra cui Vox.

Rinviata a giudizio anche l’assistente di Gomez, Cristina Alvarez, e l’imprenditore Juan Carlos Barrabés. Nel caso, cosiddetto Plus Ultra, è coinvolto fra gli altri anche l’ex premier socialista José Luis Rodriguez Zapatero.

Le reazioni

Quella ai danni della moglie del primo ministro Pedro Sanchez, si legge sul Pais, “è una misura senza precedenti nella storia della democrazia spagnola”.

In sostanza, la moglie del premier avrebbe sfruttato la posizione del marito per favorire la propria carriera e con la sua assistente avrebbe agito per scopi personali. Le sono stati contestati i rapporti con alcune imprese private destinatarie di appalti e fondi pubblici, cui sarebbero arrivate informazioni privilegiati in una vicenda che avrebbe dunque sforato nella corruzione. Da chiarire anche la gestione di Begona Gomez di una cattedra universitaria presso l’Università Complutense di Madrid, co-diretta con l’imprenditore Berrabes, e di un software per imprese sviluppato in ambito accademico, si legge su Ansa.

Il rinvio a giudizio della donna è stato definito “una persecuzione” da fonti governative che hanno bollato come “assurda” la richiesta di misure cautelari e “impensabile” la fuga della donna a causa proprio della scorta. Dalla Moncloa hanno constato “la persecuzione, l’ossessione e la sproporzione di un giudice che ha realizzato un’istruzione che manca di qualsiasi senso giuridico e che risponde solo a motivi politici”.