La mossa di Elon Musk per il Venezuela dopo la cattura di Maduro da parte di Trump, annuncio di Starlink

Connessione gratuita a tutti i cittadini del Venezuela: la promessa di Musk dopo la cattura di Maduro voluta da Trump
Il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha ordinato un attacco armato contro il Venezuela, con l’obiettivo di catturare il leader Nicolas Maduro e prendere il possesso del Paese, in vista di un passaggio al regime democratico. Poche ore dopo, l’azienda satellitare Starlink, di proprietà di Elon Musk, annuncia l’intenzione di offrire a tutti i cittadini venezuelani connessione internet gratuita.
Musk regala internet gratis in Venezuela
Con un post su X, Starlink ha annunciato che fornirà un servizio di banda larga gratuito al popolo venezuelano fino al 3 febbraio.
La decisione arriva a seguito dell’interruzione della rete in numerose zone di Caracas a seguito degli attacchi militari Usa.
“Il nostro obiettivo è quello di abilitare la connessione per i clienti nuovi e per quelli già esistenti” si legge sul sito ufficiale di Starlink.
Nella pagina che spiega agli utenti come usufruire del servizio si ribadisce la volontà di “supportare la popolazione venezuelana con crediti di servizio gratuiti”.
Starlink funziona anche in zone di guerra
La connessione di Starlink, di cui Elon Musk è a capo, non dipende da cavi ma si appoggia a satelliti in orbita.
Ciò permette di offrire una connessione veloce tanto quella a banda larga praticamente ovunque.
Ovunque, ovvero anche in quelle zone isolate in cui non arriva la fibra e non sarebbe altrimenti possibile connettersi a Internet.
Per questo motivo i servizi di Starlink sono particolarmente richiesti in zone di guerra e, negli ultimi anni, utilizzati dall’esercito dell’Ucraina.
Trump cattura Maduro: cosa succede in Venezuela
L’attacco militare statunitense ha causato almeno 40 morti, tra civili e soldati, in Venezuela.
Il bilancio, taciuto da Trump, proviene da un alto funzionario venezuelano, che lo ha rivelato in forma anonima al New York Times.
Tra le vittime civili Rosa Gonzàlez il cui appartamento è stato colpito da un ordigno, mentre un altro residente è gravemente ferito.
Amnesty International dichiara “gravi preoccupazioni per i diritti umani della popolazione venezuelana”.
L’associazione internazionale si dice “particolarmente preoccupata per il rischio di un’ulteriore escalation delle violazioni dei diritti umani nel Paese”.
La richiesta al governo Usa è quella di “dare priorità alla protezione della popolazione civile e a garantire i diritti umani di tutte le persone private della libertà”.