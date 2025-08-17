La mossa di Orazio Schillaci su Nitag e vaccini scatena l'ira di Meloni, retroscena sulla frase della premier

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La decisione del ministro della Salute Orazio Schillaci di revocare il Nitag (il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni), dopo la polemica legata alla presenza di due figure scettiche sui vaccini, avrebbe scatenato l’ira di Giorgia Meloni. Da Palazzo Chigi è filtrato il disappunto della presidente del Consiglio.

La decisione di Orazio Schillaci sul Nitag

La presenza nel Nitag di Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite, entrambi considerati scettici sui vaccini (anche se hanno smentito di essere no vax), ha scatenato una protesta pubblica durata diversi giorni, con tanto di petizione firmata – tra gli altri – dal Premio Nobel Giorgio Parisi e di dimissioni presentate da Francesca Russo, che ha guidato in Veneto la campagna di vaccinazioni anti Covid.

In risposta alle polemiche, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha deciso di firmare il decreto di revoca della nomina di tutti i membri dell’organismo tecnico consultivo.

ANSA

Il ministro della Salute Orazio Schillaci.

L’ira di Giorgia Meloni per la mossa di Orazio Schillaci

La scelta di Orazio Schillaci di revocare il Nitag non sarebbe piaciuta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, da Palazzo Chigi nella serata di sabato sarebbe filtrato forte il disappunto della premier, con tanto di virgolettato a lei attribuito.

La frase riportata recita: “Non era concordato“. E poi: “Da sempre nel governo noi crediamo nel pluralismo e nel confronto delle opinioni”.

La posizione di Fratelli d’Italia sul Nitag

Oltre che a Palazzo Chigi, la mossa del ministro della Salute non sarebbe stata condivisa neanche in Fratelli d’Italia, dove, in base alla ricostruzione del Corriere della Sera, si riterrebbe che Orazio Schillaci sia caduto in una trappola mediatica che ha amplificato l’importanza di questa vicenda, ritenuta marginale.

Cosa succederà ora col Nitag

La decisione di Orazio Schillaci di revocare il Nitag non sarebbe legata solo alla presenza nell’organismo di Serravalle e Bellavite. Il ministro avrebbe anche tenuto conto del fatto che, nel Gruppo erano presenti anche altre criticità, come i possibili conflitti di interesse.

Ora si attende una nuova commissione, anche se le tempistiche non sono state chiarite. Nella nota ministeriale, infatti, si legge: “Si ritiene necessario avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Nitag per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati”.