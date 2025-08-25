La nave da crociera Msc World Europa arrivata a Napoli, ripartita dopo l'avaria al largo di Ponza

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È arrivata in serata al porto di Napoli la nave da crociera Msc World Europa, rimasta per diverse ore ferma al largo di Ponza a causa di un’avaria ai motori. L’imbarcazione, in navigazione da Genova a Napoli con oltre 8.500 persone a bordo, è ripartita da sola dopo che i tecnici sono riusciti a risolvere parzialmente il guasto.

La nave Msc World Europa arrivata a Napoli

È arriva al porto di Napoli attorno alle 20 di lunedì 25 agosto la nave da crociera Msc World Europa, rimasta bloccata in mezzo al mare per diverse ore a causa di un’avaria ai motori.

Dopo aver attraccato in banchina sono stati fatti sbarcare i passeggeri che hanno concluso la crociera. Lo riporta Ansa.

ANSA La Msc World Europa

E sono salite bordo le centinaia di persone che attendavano da ore alla stazione marittima di poter iniziare il proprio viaggio.

L’avaria ai motori, poi la ripartenza

La Msc World Europa era partita domenica dal porto di Genova con oltre 8 mila persone a bordo (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio).

Lunedì mattina però la grande nave da crociera, lunga oltre 300 metri, ha registrato una avaria ai motori mentre si trovava a circa 8 miglia nautiche al largo dell’isola di Ponza.

La nave è rimasta bloccata per ore in mezzo al mare, in attesa di due rimorchiatori partiti da Napoli.

Verso le 16 i tecnici a bordo sono riusciti a risolvere il guasto, almeno parzialmente, e la nave è ripartita alla volta del capoluogo campano.

Le verifiche prima di ripartire

Originariamente la ripartenza dal porto di Napoli era prevista alle 14:30, dopo l’imbarco dei crocieristi in attesa di salire a bordo per la loro vacanza.

Considerato quanto successo però, prima di partire la nave sarà sottoposta a delle verifiche tecniche approfondite.

Solo se non saranno riscontrati problemi potrà salpare alla volta di Messina, la prossima tappa della crociera di sette giorni nel Mediterraneo.