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La nave scuola Amerigo Vespucci è salpata dal porto di Genova, dando il via alla Campagna Nord America 2026. L’ammiraglia della Marina Militare affronterà un tour di 156 giorni e oltre 12mila miglia nautiche, con 13 tappe tra Stati Uniti e Canada in occasione dei 250 anni dell’indipendenza americana. Prima sosta alle Canarie, poi il viaggio proseguirà oltreoceano con scali a Baltimora, New York, Boston, Québec e Montréal, tra eventi internazionali e appuntamenti istituzionali. “Parte da Genova la nave che è la nostra ambasciatrice nel mondo“, ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, evidenziando il valore simbolico della partenza e richiamando lo spirito di Cristoforo Colombo. Un ringraziamento alla città è arrivato anche da Giuseppe Berutti Bergotto: “Come già nel 2023, Genova accompagna una nuova partenza. Alla città e alle istituzioni va il sincero ringraziamento della Marina per l’accoglienza e il calore dimostrati”.