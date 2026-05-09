La nave scuola Amerigo Vespucci salpa da Genova verso la Campagna Nord America 2026, il video della partenza
La nave scuola Amerigo Vespucci salpa da Genova per un tour di 156 giorni tra Stati Uniti e Canada
La nave scuola Amerigo Vespucci è salpata dal porto di Genova, dando il via alla Campagna Nord America 2026. L’ammiraglia della Marina Militare affronterà un tour di 156 giorni e oltre 12mila miglia nautiche, con 13 tappe tra Stati Uniti e Canada in occasione dei 250 anni dell’indipendenza americana. Prima sosta alle Canarie, poi il viaggio proseguirà oltreoceano con scali a Baltimora, New York, Boston, Québec e Montréal, tra eventi internazionali e appuntamenti istituzionali. “Parte da Genova la nave che è la nostra ambasciatrice nel mondo“, ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, evidenziando il valore simbolico della partenza e richiamando lo spirito di Cristoforo Colombo. Un ringraziamento alla città è arrivato anche da Giuseppe Berutti Bergotto: “Come già nel 2023, Genova accompagna una nuova partenza. Alla città e alle istituzioni va il sincero ringraziamento della Marina per l’accoglienza e il calore dimostrati”.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.