La nipote di JFK Tatiana Schlossberg ha la leucemia, le resta un anno di vita: la "maledizione" dei Kennedy

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il 22 novembre 1963 veniva ucciso John Fitzgerald Kennedy. Dopo 62 anni dalla morte del nonno, la nipote Tatiana Schlossberg ha condiviso un lungo articolo nel quale ha raccontato la sua malattia. La trentacinquenne, giornalista ambientale, ha scoperto di avere la leucemia dopo aver partorito la figlia e ora le rimane un anno di vita. Racconta non solo del percorso terapeutico, ma anche dell’attuale ministro della Salute, il cugino Robert Kennedy jr.

La scoperta della leucemia

In un lungo articolo, che suona come un messaggio sull’accettazione della malattia ma allo stesso tempo anche una lettera o una pagina di diario, Tatiana Schlossberg racconta la scoperta della malattia e il lungo percorso terapeutico fino alla conferma del medico su quanto le resta da vivere.

Il racconto inizia il 25 maggio 2024, quando Tatiana dà alla luce sua figlia al Columbia-Presbyterian Hospital di New York. Le sue analisi mostrano una conta anomala di globuli bianchi. Da subito le opzioni sono due: uno squilibrio dovuto alla gravidanza e al parto, oppure leucemia.

ANSA In foto Tatiana Schlossberg

Dopo diverse ore la diagnosi fu leucemia mieloide acuta con una rara mutazione chiamata “inversione 3”. Si tratta di una mutazione che si presenta nei pazienti più anziani. Diversi medici hanno collegato la mutazione a chi ha passato diverso tempo a Ground Zero, come per esempio i soccorritori dell’attentato dell’11 settembre 2001 che hanno mostrato tumori del sangue simili.

Un anno di vita

Tatiana cerca di spiegare al lettore che non si sentiva malata e che appena il giorno prima aveva nuotato, incinta di nove mesi, per quasi 1 km. Da sempre sportiva, attenta alla propria salute, reattiva. Dice che in quel momento pensava che o la stessero prendendo in giro o che avessero tutti la sindrome di Munchausen per procura.

Poi, però, sono iniziati i problemi, come un’emorragia post-partum e la ricerca di una cura. “Sa che non voglio morire e sta cercando di impedirlo”, scrive la donna. Così il suo medico ha setacciato ogni angolo del pianeta in cerca di cure alternative e dice che non ha battuto ciglio neanche quando ha tirato fuori un rosario e una bottiglia di acqua santa benedetta da Papa Francesco.

Tatiana, però, si è sottoposta comunque a tutto un ciclo di terapia tradizionale come la chemioterapia e un trapianto. Dopo la remissione, ha dovuto iniziare un nuovo ciclo di terapia perché questo tipo di leucemia ha una capacità maggiore di tornare. Ha anche provato diverse cure sperimentali, portando il cancro in remissione in diverse occasioni. Dopo un ennesimo ricovero, un altro trapianto e un’altra cura sperimentale, è arrivata la notizia.

Tatiana racconta che si era impegnata a essere gentile, a essere la paziente perfetta, perché se avesse seguito ogni indicazione, nella sua testa tutto sarebbe andato per il meglio. Durante l’ultimo studio clinico, però, il medico le ha confessato che sarebbe riuscito a tenerla in vita solo per un altro anno.

Lo zio segretario della Salute

Nel suo racconto Tatiana Schlossberg decide di citare anche la presenza scomoda di Robert Kennedy junior. Precedentemente democratico, nell’agosto del 2024 appoggiò Donald Trump. La famiglia Kennedy si mosse per cercare di impedire la conferma della sua candidatura. Alla fine il cugino venne nominato nonostante non avesse mai lavorato in medicina, sanità pubblica o al governo.

La sua era una nomina politica, non tecnica. Tutto il sistema sanitario tremò. Persino i medici che seguivano Tatiana hanno temuto di perdere il proprio lavoro. La Columbia è stata una delle università target dell’amministrazione Trump nella crociata contro il presunto antisemitismo nei campus e a maggio l’università licenziò circa 180 ricercatori dopo il taglio ai finanziamenti federali.

Mentre affrontava il suo lungo percorso terapeutico, assisteva in televisione alle dichiarazioni del cugino che raccontava di come i vaccini non fossero sicuri ed efficaci. Lo osservava tagliare mezzo miliardo di dollari alla ricerca sui vaccini mRNA, che vedevano alla base cure per diversi tipi di cancro, ma anche tagliare miliardi di dollari in finanziamenti al National Institute of Health e arrivare a minacciare di estromettere il comitato di esperti di medicina.

La maledizione della famiglia Kennedy

Il racconto di Tatiana è struggente, perché è quello di una donna di 35 anni con due figli piccoli e tantissimi progetti. È la storia di molte persone che non hanno ancora vissuto abbastanza da poter accettare di morire e che continuano a cercare un modo per farcela, avendo anche la possibilità, tra un marito medico e una famiglia ricca alle spalle.

Eppure la famiglia Kennedy è una famiglia definita da alcuni come “maledetta”. La madre di Tatiana è Caroline, figlia del presidente John Kennedy, morto in un attentato nel 1963. Cinque anni dopo questo fatto, anche lo zio Bobby venne ucciso in un hotel a Los Angeles.

Tra i Kennedy morì anche il fratello di Caroline, John, in un incidente aereo. Infine, sua madre, Jackie, morì a 64 anni per un cancro al cervello. Ora la maledizione sembra aver toccato la figlia Tatiana, che rischia di non poter soffiare le candeline sul numero 36.