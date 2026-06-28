La nonna morta mentre accudisce la nipotina di 6 mesi, la bimba salvata dopo ore: vicini allarmati dal pianto

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Tragedia a Moglia, frazione di Mantova. Allertati dal pianto ininterrotto di una bambina, alcuni residenti della zona hanno allertato le forze dell’ordine. La scoperta è stata atroce: la piccola di 6 mesi è stata ritrovata accanto al corpo senza vita della nonna. La donna, 59 anni, è morta a causa di un malore mentre accudiva la nipotina.

La nonna morta di fronte alla nipotina

Rosa Ortiz Adames, 59enne di origini dominicane residente a Moglia, in provincia di Mantova, è morta nella notte tra il 27 e il 28 giugno 2026.

Al momento del decesso la donna si trovava nel suo appartamento, al quarto piano di un condominio in viale Coppini.

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A ritrovarne la salma sono stati i Vigili del Fuoco, entrati nell’abitazione chiusa tramite un accesso dal tetto.

Accanto al corpo della donna c’era una bambina di appena 6 mesi. Si tratta della nipotina di Ortiz Adames, affidata alla nonna dalla madre che si trovava per lavoro fuori città.

L’allarme lanciato dai vicini

Attorno alle ore 11:00 di domenica 28 giugno, sono stati i vicini di casa a lanciare l’allarme, preoccupati dal pianto ininterrotto della bambina.

Gli abitanti del condominio di Moglia hanno tentato più volte di contattare telefonicamente la donna, per poi iniziare a suonare il campanello.

Una vicina che aveva un paio di chiavi di riserva ha cercato di aprire la porta, che era però bloccata da una chiave lasciata nella serrattura.

Si è reso così necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che per accedere all’appartamento sono entrati da una finestra aperta calandosi dal tetto.

Il malore forse a causa del caldo

All’ingresso dei vigili, la bambina aveva smesso di piangere ma, così come accertato dal Soccorso azzurro, si trovava in perfette condizioni di salute.

La piccola è stata riaffidata alle cure della madre, che viveva assieme alla nonna, ma in questi giorni si trovava in trasferta per lavoro.

Dentro l’appartamento la temperatura era alta, nonostante il ventilatore in funzione. Non si esclude che il caldo eccessivo abbia avuto un peso nel malore della donna.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Gonzaga e sono in corso gli accertamenti per risalire alla causa esatta della morte, che tuttavia si considera avvenuta certamente per cause naturali.

In Europa sempre più decessi a causa del caldo

Il caldo anomalo in Europa si sta trasformando in una vera e propria emergenza sanitaria che, dal 21 giugno, ha già registrato più di 1.300 decessi.

Lo scrive su X il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, in riferimento alla mortalità in eccesso rispetto alla media stagionale.

Gli edifici del Vecchio Continente non sono ideati per resistere a tali temperature e le ondate di calore possono aggravare alcune patologie, specie nei soggetti fragili e negli anziani.