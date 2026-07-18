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È stato tratto in arresto un cittadino straniero a Castelnuovo del Garda per il reato di tentato omicidio, dopo essere stato a lungo irreperibile. L’uomo, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brescia, è stato individuato dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Desenzano del Garda al termine di una complessa attività investigativa avviata a seguito di un grave episodio avvenuto il 9 novembre 2025 a Lonato del Garda.

Le indagini e la cattura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la cattura del trentottenne rappresenta la conclusione di un’indagine articolata e prolungata nel tempo. L’uomo era riuscito a sfuggire ai primi provvedimenti restrittivi, rendendosi irreperibile per diversi mesi. Le forze dell’ordine hanno intensificato le ricerche, riuscendo infine a localizzare il sospettato nel territorio veronese.

I fatti del 9 novembre 2025

L’attività investigativa ha preso avvio dopo un grave episodio verificatosi nelle prime ore del mattino del 9 novembre 2025 a Lonato del Garda. All’interno di un locale notturno di via Lavagnone, frequentato da centinaia di giovani, era scoppiato un diverbio per futili motivi. Il soggetto poi arrestato era stato allontanato dal personale di vigilanza privata. Tuttavia, poco dopo, due persone si sono presentate all’esterno del locale e hanno esploso almeno cinque colpi di arma da fuoco calibro 9×21 in direzione dell’ingresso. I proiettili hanno attraversato il pannello divisorio tra l’atrio e la sala principale, a un’altezza tale da poter colpire i presenti. Solo per una fortunata casualità nessuno dei numerosi ragazzi è rimasto ferito.

Le svolte investigative

Una prima svolta nelle indagini è arrivata il 30 gennaio 2026, quando i Carabinieri di Desenzano del Garda, con il supporto dei reparti territoriali limitrofi, hanno eseguito cinque perquisizioni domiciliari. In questa occasione è stato identificato e denunciato a piede libero il presunto complice del tiratore, anch’egli cittadino straniero. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati numerosi telefoni cellulari e diversi capi d’abbigliamento, risultati compatibili con quelli indossati durante l’azione criminosa di novembre, come documentato dalle telecamere di sorveglianza.

La fine della latitanza

I successivi servizi di pedinamento e le ulteriori attività d’indagine condotte dai militari dell’Aliquota Operativa hanno permesso di individuare il nascondiglio dell’autore materiale degli spari proprio nel territorio veronese. L’uomo, una volta rintracciato, è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, trasferito presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria bresciana.

IPA