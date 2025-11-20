Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, cinque segnalazioni per uso di droga e numerose sanzioni amministrative il bilancio dei controlli rafforzati condotti nel centro storico di Pisa durante il weekend. Le operazioni sono state svolte dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nell’area della movida di Piazza Vettovaglie, teatro di recenti turbative all’ordine pubblico.

Controlli rafforzati nel cuore della movida

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il centro storico di Pisa è stato oggetto di un’intensa attività di controllo nelle serate di venerdì e sabato. L’intervento è stato deciso a seguito di una riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto, in risposta a episodi che avevano minato la sicurezza pubblica, soprattutto nell’area di Piazza Vettovaglie, frequentata da numerosi cittadini e turisti.

Forze dell’ordine in campo e unità cinofile antidroga

Le operazioni hanno visto impegnati decine di operatori appartenenti a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Un ruolo fondamentale è stato svolto dalle unità cinofile antidroga dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno contribuito in modo decisivo all’individuazione di sostanze stupefacenti tra gli avventori dei locali notturni.

Sequestri di droga e arresti per spaccio

Durante i controlli, effettuati nelle ore di maggiore affluenza della movida, sono stati sequestrati complessivamente 55 grammi di hashish e 21 grammi di cocaina. L’azione delle unità cinofile, in particolare dei cani Titan e Verflixt, ha permesso ai Carabinieri di arrestare due soggetti tunisini ventenni con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. Parallelamente, i cani Malibù e Milord della Guardia di Finanza hanno individuato cinque persone in possesso di droga, che sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Verifiche amministrative e sanzioni ai locali

Oltre all’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di droga, le forze dell’ordine hanno condotto approfondite verifiche amministrative sui locali della zona. Gli accertamenti, svolti con il supporto della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pisa e del Nucleo Anti Sofisticazioni (NAS) di Livorno, hanno portato a diverse sanzioni:

Il titolare di un bar pizzeria è stato deferito per aver installato un impianto di videosorveglianza senza autorizzazione e per mancata formazione dei dipendenti, con un’ammenda totale di 2.190 euro .

. Il titolare di un’attività commerciale è stato sanzionato per l’impiego di un lavoratore in “nero”, con un’ammenda di 1.950 euro .

in “nero”, con un’ammenda di . Il titolare di un ristorante è stato deferito per gravi carenze igienico-sanitarie, con ammende complessive di 3.000 euro e sospensione immediata dell’attività.

Ulteriori infrazioni e accertamenti in corso

Le verifiche amministrative hanno inoltre permesso di accertare altre irregolarità, per le quali sono in corso le necessarie procedure:

Tre bar utilizzavano impianti di riproduzione musicale non conformi alle normative comunali sull’impatto acustico.

utilizzavano impianti di riproduzione musicale non conformi alle normative comunali sull’impatto acustico. Un market vendeva bevande alcoliche oltre l’orario consentito, in violazione delle normative di settore.

vendeva bevande alcoliche oltre l’orario consentito, in violazione delle normative di settore. Due locali somministravano alcolici a minorenni; in un caso, un cocktail è stato servito a un ragazzo di quindici anni, condotta sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 689 del Codice Penale.

Identificazioni, denunce e segnalazioni

Durante i controlli, sono stati effettuati il fotosegnalamento di cinque soggetti e l’identificazione di decine di persone tramite il Sistema Informativo Interforze. Inoltre, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria tre individui: due per aver violato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore e uno per oltraggio a pubblico ufficiale. Le responsabilità degli indagati saranno valutate dalle autorità competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.

IPA